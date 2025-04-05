«От великого великому»: Гретцки подарил Овечкину свою 894-ю шайбу

Фото: © РИА Новости/Алексей Алексеев

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Россиянин имеет все шансы стать рекордсменом уже в это воскресенье.

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после игры получил в подарок от канадского форварда Уэйна Гретцки его шайбу. Об этом стало известно из соцсетей «Вашингтона».

Именно эта шайба стала для канадца 894-й в «регулярке».

«От великого великому» — подписала совместную фотографию Овечкина и Гретцки медиаслужба клуба.

В прошедшем матче между «Вашингтоном» и «Чикако» Овечкин оформил дубль, благодаря которому сравнялся по числу заброшенных шайб с Гретцки, а также принес «Кэпиталз» победу.

Гретцки презентовал Овечкину его рекордную шайбу в НХЛ. Фото: Instagram*/capitals

Гретцки забил свой «вечный» — до сегодняшнего дня — гол в НХЛ 29 марта 1999 года, выступая за «Рейнджерс». Для канадского форварда этот гол стал 894-м в карьере.

Уже в это воскресенье, 6 апреля, Овечкин имеет все шансы побить его рекорд. Причем для этого ему потребуется на один матч меньше, чем Гретцки — 1486. В ближайшем матче «Кэпс» примут дома «Айлендерс».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Овечкина искупали в пиве после матча с «Чикаго».

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