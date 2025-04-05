Собянин: Более 700 деревьев высадят на благоустроенных набережных Яузы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Все деревья адаптированы к городским условиям и климату столицы.

Более 700 деревьев высадят на благоустроенных в прошлом году набережных реки Яузы. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Клены, дубы, яблони и вязы — все деревья адаптированы к городским условиям и нашему климату. Высаживаем молодые, но крепкие деревья. Уже выполнено более 60 процентов от запланированного объема», — написал мэр Москвы.

Зеленые насаждения вдоль оживленных магистралей и улиц работают как природный буфер — они снижают уровень шума и пыли, очищают воздух и создают тень.

Деревья выращивают в специализированных питомниках и заранее готовят к пересадке. Сама посадка проводится по технологии, предполагающей применение дренажа и плодородного грунта, а также правильный уход.

В прошлом году в столице обновили более 20 километров набережных Яузы. Расширили тротуары, улучшили освещение, установили современные остановочные павильоны и лавочки.