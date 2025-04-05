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В столице действует более 880 молодежных групп, занимающихся подобной деятельностью.

В столице действует более 880 молодежных групп, занимающихся волонтерством в разных сферах. Мэр Москвы Сергей собянин рассказал в своем Telegram-канале, как школьникам присоединиться к волонтерскому движению.

Для развития волонтерского движения в школах ресурсного центра «Мосволонтер», открытого в 2014 году, разработал программу «Первый шаг».

«Школьники младших классов получают первые навыки в уникальном детском волонтерском центре «Доброе место» в парке «Кидзания», — пояснил градоначальник.

Собянин рассказал о волонтерсокм опыте некоторых школьников. Так, Валерия Азарова отправляет новогодние письма и открытки пожилым людям, участвует в сборе гумпомощи для участников СВО, а также проводит экологические уроки для учеников начальной школы.

Алексей Губатенко уже более трех лет является волонтером штаба «Москва помогает» по сбору гуманитарной помощи для жителей новых и приграничных регионов России. В прошлом году он получил знак отличия «Волонтер Москвы» и стал самым молодым из 30 лучших активистов столицы.

Надежда Шальнева с шести лет выступала с благотворительными концертами в госпиталях и домах престарелых. Позже девочка организовала юнармейский отряд «Арт-экспресс», который отправляет письма участникам СВО и проводит концерты для военнослужащих.