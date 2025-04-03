Собянин: Семь московских городских вокзалов откроется в Москве в 2025–2026 годах

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Кроме того, завершат ремонт здания пассажирского терминала Ленинградского вокзала и начнут обновлять поезда Ярославского направления МЖД.

В ближайшие два года завершится строительство и реконструкция семи московских городских вокзалов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди объектов:

— московский городской вокзал Петровско-Разумовская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) — платформа № 1 и конкорс;

— московский городской вокзал Курская МЦД-2 и МЦД-4 (платформы № 2 и 3, тоннель) с новым центром управления эксплуатацией и запуском цифровой системы управления;

— московский городской вокзал Москва-Сити МЦД-1 (три платформы, северный вестибюль, интеграция южного вестибюля с МЦД-4);

— московский городской вокзал Серп и Молот МЦД-2 и МЦД-4 (платформы и конкорс, интегрированный с метро);

— московский городской вокзал Железнодорожная МЦД-4 (платформы № 3 и 4, северный вестибюль, транзитная галерея со сходами на платформы);

— московский городской вокзал Беговая МЦД-1 и МЦД-4 (три платформы и вестибюль, интегрированный с метро);

— московский городской вокзал Царицыно МЦД-2 (вестибюль, интегрированный с метро).

На 2025–2026 годы запланировано 15 разных задач.

«Завершим также ремонт здания пассажирского терминала Ленинградского вокзала, модернизацию подвижного состава МЦД и начнем обновлять поезда Ярославского направления МЖД», — отметил мэр Москвы.

В соответствии с планом-графиком развития инфраструктуры Центрального транспортного узла, который утвердили Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, в 2024 году в столице ввели в эксплуатацию семь объектов. В их числе:

— новый вестибюль на Белорусском вокзале, который обеспечил интеграцию первого и четвертого Московских центральных диаметров (МЦД);

— южный вестибюль московского городского вокзала Лианозово МЦД-1;

— северный вестибюль станции Москва-Сити (бывшая Тестовская) МЦД-4 с выходом к Мукомольному проезду и району «Большого Сити»;

— надземный переход через улицу Ленина в составе московского городского вокзала Зеленоград — Крюково МЦД-3;

— крытая пешеходная галерея, которая обеспечила интеграцию станции Кутузовская МЦД-4 с метрополитеном;

— новый вестибюль станции Москва-Сити, который обеспечил интеграцию Московского центрального кольца с МЦД-4;

— новый московский городской вокзал Митьково МЦД-3.

В 2024 году также завершилось строительство современного московского городского вокзала Щербинка МЦД-2 — он появился на месте устаревшей остановки пригородных электричек.

Помимо этого, в мае 2024-го на линии МЦД вышли поезда нового поколения «Иволга 4.0». Всего город закупил 440 вагонов пригородных электропоездов и составов МЦД. Сейчас парк Московских центральных диаметров обновлен на 92 процента, а средний возраст поездов составляет шесть лет (в 2010-м — 24 года). Полное обновление завершат в этом году: будет поставлено еще более 30 поездов «Иволга».