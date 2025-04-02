Сергей Собянин утвердил приоритеты развития транспортной сферы Москвы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Среди главных целей, в том числе подготовка к запуску первого беспилотного поезда метро.

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а заседании Президиума Правительства Москвы рассмотрели итоги работы транспортного комплекса столицы в прошлом году и утвердили приоритеты его развития на 2025 год. Об этом пишет сайт столичного правительства и мэра Москвы Сергея Собянина.

В своем докладе заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что основным итогом работы транспортного комплекса в 2024 году стал рост мобильности горожан и гостей города. По итогам прошлого года общий пассажиропоток увеличился на пять процентов, или 750 тысяч поездок (с 16,56 миллиона до 17,31 миллиона поездок по рабочим дням).

Рост числа поездок отмечается на всех видах городского транспорта — в результате их доля практически достигла допандемийного уровня, составив около 70%.

При этом количество личных автомобилей на дорогах Москвы остается стабильным — 2,8 миллиона транспортных средств в сутки. При ежедневных поездках москвичи и гости столицы предпочитают разные виды городского транспорта.

В среднем пассажир городского транспорта экономит в дороге до семи дней в год. Например, с 2010 года время в пути от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до центра столицы сократилось на 15 минут.

По итогам обсуждения Сергей Собянин утвердил приоритеты развития транспортного комплекса на 2025 год. В их число вошли: