Сергей Собянин утвердил приоритеты развития транспортной сферы Москвы
Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Среди главных целей, в том числе подготовка к запуску первого беспилотного поезда метро.
На заседании Президиума Правительства Москвы рассмотрели итоги работы транспортного комплекса столицы в прошлом году и утвердили приоритеты его развития на 2025 год. Об этом пишет сайт столичного правительства и мэра Москвы Сергея Собянина.
В своем докладе заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что основным итогом работы транспортного комплекса в 2024 году стал рост мобильности горожан и гостей города. По итогам прошлого года общий пассажиропоток увеличился на пять процентов, или 750 тысяч поездок (с 16,56 миллиона до 17,31 миллиона поездок по рабочим дням).
Рост числа поездок отмечается на всех видах городского транспорта — в результате их доля практически достигла допандемийного уровня, составив около 70%.
При этом количество личных автомобилей на дорогах Москвы остается стабильным — 2,8 миллиона транспортных средств в сутки. При ежедневных поездках москвичи и гости столицы предпочитают разные виды городского транспорта.
В среднем пассажир городского транспорта экономит в дороге до семи дней в год. Например, с 2010 года время в пути от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) до центра столицы сократилось на 15 минут.
По итогам обсуждения Сергей Собянин утвердил приоритеты развития транспортного комплекса на 2025 год. В их число вошли:
- дальнейшее развитие инфраструктуры Московского метрополитена: открытие четырех станций Троицкой линии («Вавиловская», «Академическая», «Крымская», «ЗИЛ») и двух новых электродепо («Столбово» и «Южное»);
- расширение трамвайной сети: строительство новой линии на проспекте Академика Сахарова от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара и восстановление трамвайной линии на Трифоновской улице до Рижской площади;
- реализация третьего (финального) этапа запуска первого в России беспилотного трамвая — в его рамках планируется обеспечить регулярное и полностью беспилотное движение трамвая с пассажирами;
- подготовка к запуску первого беспилотного поезда метро на Большой кольцевой линии;
- завершение обновления подвижного состава на Московских центральных диаметрах и начало модернизации поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги;
- строительство и реконструкция семи московских городских вокзалов (Петровско-Разумовская, Курский, Москва-Сити, Серп и Молот, Железнодорожная, Беговая, Царицыно), окончание ремонта Ленинградского вокзала;
- поставка 272 вагонов «Москва-2024», около 650 электробусов, 50 трамваев и более 30 поездов «Иволга»;
- обновление парка поездов на Замоскворецкой линии метро на 50 процентов;
- начало производства полного цикла электрических речных судов на самой современной в мире верфи в Нагатинском затоне мощностью до 40 судов в год;
- открытие третьего регулярного маршрута речного транспорта на Москве-реке (Новоспасский — ЗИЛ);
- внедрение оплаты проезда по биометрии на станциях Московских центральных диаметров, на всех турникетах метро и в наземном городском транспорте;
- дальнейшее развитие проката средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе появление дополнительных трех тысяч электровелосипедов 2.0 и пилотный запуск новых СИМ (электроскутер, механический бесстанционный взрослый и детский велосипед);
- расширение функционала мобильных приложений «Метро Москвы» (добавление в витрину «Велобайка», реализация возможности оплаты проезда в наземном транспорте, добавление новых сервисов и усовершенствование действующих в разделе «Город») и «Московский транспорт» (улучшение пользовательского интерфейса и интеграция проекта «Бери заряд»);
- включение в систему московского транспорта пригородных маршрутов наземного транспорта (из столицы в ближайшее Подмосковье), автобусы которых сейчас ходят из области к станциям метро в границах МКАД, — поездки станут комфортнее и безопаснее для 400 тысяч пассажиров.