В 2025 году в Москве откроется еще четыре станции Троицкой линии метро
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Они будут оснащены улучшенными турникетами и не только.
До конца года в Москве откроют четыре станции Троицкой линии метро — «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Цифровые станции в Москве оснащены улучшенными турникетами, стойками информации с чат-ботом, а также автоматами по продаже билетов с расширенными функциями.
«В 2025 году планируем <… > ввести два новых электродепо — «Столбово» и «Южное», выпустить на Замоскворецкую линию больше 200 вагонов «Москва-2024», — рассказал мэр.
В прошлом году в Москве открыли восемь новых станций метро, напомнил градоначальник — семь станций Троицкой линии, среди которых «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская», — они улучшили транспортное обслуживание более 900 тысяч горожан.
Также открыта новая конечная станция «Потапово» Сокольнической линии, благодаря которой метро рядом с домом получили 50 тысяч москвичей.