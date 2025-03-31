Москвичи выберут лучший строительный проект прошлого года

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Заявки на нынешний конкурс принимаются до 31 мая.

В Москве начался прием заявок на участие в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства». Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем канале в Telegram-канале.

«Он проводится с 2000 года. В этот раз выберем два „Проекта года“: один определят жители в проекте „Активный гражданин“, другой — члены Городской конкурсной комиссии», — написал Мэр Москвы.

Кроме того, будет представлено 11 номинаций. Среди них «Спортивные объекты», «Благоустройство общественных пространств и природных территорий», «Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования», «Объекты метрополитена и железнодорожного транспорта», «Программа реновации».

В прошлом году лучшими стали в том числе многофункциональный научно-образовательный корпус имени Н. Э. Баумана, станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии метро, новостройка по программе реновации на Кастанаевской улице.

Прием заявок завершится 31 мая, а церемония награждения по традиции пройдет накануне Дня строителя.