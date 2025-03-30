Собянин рассказал о планах развития библиотек и культурных центров Москвы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

В 2024 году завершился ремонт 13 московских библиотек.

В городе реализуется программа комплексного обновления городских библиотек и культурных центров. Так, в 2024 году завершился ремонт 13 библиотек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В феврале 2025 года после комплексной реконструкции открылся культурный центр «Москвич» у станции метро «Текстильщики». В планах — завершить до конца года реконструкцию культурного центра «Ватутинки», реставрацию здания библиотеки искусств имени А. П. Боголюбова, капитальный и текущий ремонт 11 объектов, а также открыть новый культурно-досуговый центр в Краснопахорском районе.

«Сегодня библиотеки представляют собой крупнейшую сеть интеллектуальных площадок, расположенных по 440 адресам. В них можно не просто найти нужную книгу, но и позаниматься в кружках и секциях. И всё это рядом с домом — путь до ближайшей библиотеки занимает около 15 минут», — рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В сеть входит 11 объединений культурных центров в административных округах (с районными библиотеками), а также девять самостоятельных библиотек. Это Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова, Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара, Центральная городская молодежная библиотека имени М. А. Светлова, Дом Н. В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека, Центральная городская деловая библиотека, библиотека-читальня имени А. С. Пушкина, библиотека-читальня имени И. С. Тургенева, библиотека искусств имени А. П. Боголюбова, библиотека истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева».

На базе столичных библиотек и культурных центров регулярно проводятся различные культурно-досуговые мероприятия. День открытых дверей в 2024 году посетили свыше 152 тысяч человек. Около 40 тысяч гостей приняли участие в XIII Всероссийской ежегодной акции «Библионочь», посвященной Году семьи в России. Главная тема мероприятия — «Читаем всей семьей». Ожидается, что в этом году число посетителей «Библионочи» вырастет вдвое.

Все библиотеки Москвы работают по единому графику. Они подключены к общегородской вайфай-сети и Национальной электронной библиотеке. С 2017 года действует проект по приобретению книг — лауреатов и номинантов литературных премий. Так, с 2017 по 2024 год было закуплено свыше 107,5 тысячи изданий. В 2021-м на портале mos.ru появился сервис «Библиотеки Москвы», который помогает читателям находить издания в едином электронном каталоге и бронировать их. В этом каталоге около 14,2 миллиона книг. Кроме того, сервис позволяет продлить срок пользования не выходя из дома. За эти годы москвичи оформили около 516 тысяч заказов на выдачу книг.

С 2021 года на mos.ru также можно оформить единый читательский билет. Юные читатели могут привязать свой электронный билет к школьной карте «Москвенок». На данный момент выдано около 1,1 миллиона единых читательских билетов.