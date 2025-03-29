Лишилась всего: покупательница квартиры Долиной прокомментировала решение суда

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Полина Лурье приобрела жилплощадь за 114 миллионов рублей.

Полина Лурье, которая была покупательницей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной, недовольна вынесенным решением суда. Свое мнение она выразила в беседе с 5-tv.ru.

«Впервые в своей жизни я ощутила себя столь беззащитной! Хамовнический суд принял решение о возвращении права собственности на купленную мною квартиру Ларисе Долиной. При этом деньги возвращать мне никто не собирается. Суд своим решением лишил меня и квартиры, и денег», — заявила Лурье.

Женщина не исключает, что если бы вместо певицы был менее известный человек, то результат оказался совершенно другим. Она также считает, что Долина во время процесса продажи недвижимости отдавала отчет своим действиям.

Сторона защиты же Долиной утверждает, что потерпевшая не осознавала серьезность происходящего и подверглась манипуляциям аферистов. Да и экспертиза показала, что Долина на момент сделки не отдавала себе отчет о том, что сделала.

«Мне сложно поверить, что такой опытный и разумный человек, как Долина, не могла сообщить о якобы совершаемых противоправных действиях своим высокопоставленным знакомым в правоохранительных органах», — добавила Лурье.

Она также заявила, что в итоге осталась без квартиры и денег. Ларисе Долиной же суд вернул квартиру в центре Москвы, которую она потеряла из-за действий мошенников.

По данным РИА Новости, Лурье заплатила за квартиру 114 миллионов рублей, в то время как похожая жилплощадь в том же доме выставлялись за 190 миллионов рублей.

По мнению экспертов, если в ходе дальнейших расследований подтвердится, что покупательница квартиры не задействована в мошеннической схеме, то суд обяжет Долину выплатить ей компенсацию в размере стоимости квартиры. Но если же она замешана в этом деле, то певице не придется выплачивать ей деньги.

Аферисты развели Долину

История с обманом Долиной стала известна общественности 13 августа 2024 года. Позже заявила, стала жертвой мошенников и сама продала им квартиру, предположив, что обманувшие ее люди находятся на Украине.

Как уточнили в МВД РФ, Долиной позвонили по телефону и заявили, что в отношении нее якобы совершаются мошеннические действия. Чтобы спасти свое имущество, певица согласилась перевести на указанный мошенниками счет, а также продала свою квартиру в Хамовниках.

Деньги за «квадраты» певица получила, но затем перевела их аферистам, которые представились сотрудниками спецслужб и убедили ее перевести деньги на «безопасный счет». Кроме того, часть наличных денег она передала им через курьера. В результате Долина лишилась и квартиры, и денег. Общая сумма потери — около 200 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, кто из знаменитостей чуть не пострадал из-за мошенников.