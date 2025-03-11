Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/larisa.dolina.official; 5-tv.ru

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Певица записала видеообращение, в котором призвала поклонников не верить аферистам.

Народная артистка РФ Лариса Долина снова стала жертвой мошенников. На этот раз злоумышленники рассылают сообщения от имени певицы, прося у ее знакомых и поклонников материальную помощь. Долина оперативно отреагировала на ситуацию, записав видеообращение, в котором разоблачила аферистов.

«Уважаемые друзья, сегодня появилась в соцсетях рассылка якобы от моего имени о том, что я прошу материальной помощи, потому что в моей жизни произошло ну очень неприятное событие. Это опять мошенники, я прошу вас не вестись на это, заблокируйте номер телефона человека, который вам это разослал», — заявила певица.

Лариса Александровна подчеркнула, что не нуждается в финансовой поддержке.

«Я в порядке, я выживу! И я никогда бы не написала ничего подобного. Ложь абсолютная», — добавила она.

В прошлом году певица уже сталкивалась с мошенниками, но, как она сама отмечает, все трудности остались позади.

«Мой голос — мой жизненный стимул, моя сила, главная составляющая, мой выход во вселенную и мое обращение к тем, кто готов меня слушать… Можно лишить меня всех материальных благ, но никто не лишит моего голоса! Бог дал! Бог взял!» — поделилась артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказал про слухи о травме Долиной.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ