«Никогда не буду просить деньги» — Лариса Долина снова стала жертвой мошенников
Мошенники рассылают сообщения с просьбой денег от имени Ларисы Долиной
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/larisa.dolina.official; 5-tv.ru
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Певица записала видеообращение, в котором призвала поклонников не верить аферистам.
Народная артистка РФ Лариса Долина снова стала жертвой мошенников. На этот раз злоумышленники рассылают сообщения от имени певицы, прося у ее знакомых и поклонников материальную помощь. Долина оперативно отреагировала на ситуацию, записав видеообращение, в котором разоблачила аферистов.
«Уважаемые друзья, сегодня появилась в соцсетях рассылка якобы от моего имени о том, что я прошу материальной помощи, потому что в моей жизни произошло ну очень неприятное событие. Это опять мошенники, я прошу вас не вестись на это, заблокируйте номер телефона человека, который вам это разослал», — заявила певица.
Лариса Александровна подчеркнула, что не нуждается в финансовой поддержке.
«Я в порядке, я выживу! И я никогда бы не написала ничего подобного. Ложь абсолютная», — добавила она.
В прошлом году певица уже сталкивалась с мошенниками, но, как она сама отмечает, все трудности остались позади.
«Мой голос — мой жизненный стимул, моя сила, главная составляющая, мой выход во вселенную и мое обращение к тем, кто готов меня слушать… Можно лишить меня всех материальных благ, но никто не лишит моего голоса! Бог дал! Бог взял!» — поделилась артистка.
Ранее 5-tv.ru рассказал про слухи о травме Долиной.
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