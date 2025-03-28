Около 40 локаций: Собянин рассказал о развитии московского кинокластера

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Несмотря на активную модернизацию объектов, съемки на них не прекращались.

Столичный кинокластер проходит модернизацию в рамках проекта «Москва — город кино», но при этом производство не останавливается. Информацией поделился мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В сентябре открыли первую очередь кинопарка „Москино“: 24 натурные площадки, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. В конце 2024 года появились еще шесть локаций», — написал глава мегаполиса.

При этом, в прошлом году на площадках кластера сняли около 120 проектов, что больше чем в два раза превышает показатели 2023-го.

До конца текущего года планируют завершить строительство не менее десяти декораций. Среди них: «Уездный европейский город», «Русский средневековый город», «Крепость», «Ближневосточные города» и «Шахты».

Кроме того, вскоре появятся: многофункциональный павильон, гостиничный комплекс, многоуровневая парковка и складские помещения.

Модернизации подверглась и киностудия имени Горького. Там вдове увеличится площадь рабочего пространства. Она составит почти 100 тысяч квадратных метров.

В кластер входят: Кинопарк «Москино» в Красной Пахре, Киностудия имени Максима Горького и Кинозавод «Москино» на Рязанском проспекте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что программа модернизации столичных поликлиник вышла на финишную прямую.