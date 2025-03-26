Умер младший брат Владимира Кузьмина

Фото: wikipedia.org

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Он тоже был музыкантом и играл вместе с родственником в группе «Динамик».

Умер младший брат рок-музыканта Владимира Кузьмина — Александр. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав черно-белое фото с родственников и подписью к ней: «Покойся с миром, брат».

Уход Александра Кузьмина стал неожиданностью для поклонников и коллег. Композитор Севирина, комментируя смерть артиста, назвала его талантливым организатором и преданным музыке человеком.

Александр Кузьмин родился 30 октября 1961 года в Балтийске. В 1980-х он вошел в золотой состав группы «Динамик», где играл вместе с братом.

Однако Александру хотелось большего, чем быть в тени знаменитого родственника. В 1992 году, во время гастролей «Динамика» в США, он остался в Сан-Диего, где начал сольную карьеру под псевдонимом Саня Диегов. В Америке он выпустил четыре альбома, ориентированных на русскоязычную аудиторию. В 2010 году музыкант вернулся в Москву, где продолжил заниматься творчеством.

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