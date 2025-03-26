«Следите за сном»: чем грозит недосып у детей

Фото: www.globallookpress.com/Gary Houlder

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Ряд простых действий поможет нормализовать эмоциональное и физическое развитие ребенка.

Из-за недосыпа у ребенка могут быть проблемы с ростом. Об этом в интервью Газета.ру заявила педиатр и детский эндокринолог Анастасия Синицына.

«Доказано, что детям от 1 до 3 лет необходимо спать не менее 11 часов в сутки, от 3 до 6 лет — не менее 10 часов в сутки, от 6 до 13 лет — не менее 9 часов в сутки, от 13 до 17 лет — не менее 8 часов в сутки», — рассказала доктор.

Такой режим помогает нормализовать эмоциональное и физическое развитие ребенка.

По ее словам, дети, которые не спят достаточное количество времени, не только более подвержены болезням, но и часто испытывают трудности с обучением, поведением и социализацией. У детей, страдающих от хронического недосыпа, повышается уровень тревожности, снижается эмоциональная устойчивость и возникают проблемы с концентрацией.

Педиатр посоветовала родителям следить за режимом сна своих детей и обеспечить им оптимальные условия для отдыха: тишина, темнота и комфортная температура в комнате. Важно также минимизировать использование гаджетов перед сном, так как синий свет от экранов нарушает выработку мелатонина — гормона, который регулирует циклы сна и бодрствования.

Синицына напомнила, что подросткам, несмотря на их потребность в более позднем времени отхода ко сну, также крайне важен полноценный отдых. Она посоветовала родителям помнить, что для подростков важно не только количество сна, но и его качество, поэтому к вопросам организации ночного отдыха стоит подходить с особым вниманием.

Проблема сна имеет не только медицинские, но и социальные последствия. Регулярные «недосыпы» ведут к ухудшению эмоционального фона — появляется раздражительность, замкнутость, неспособность сосредоточиться. Достаточно потерять всего 4 часа сна, чтобы реакция замедлилась на 45%. Важным моментом является также то, как недостаток сна сказывается на детях: даже 20 минут дополнительного сна способны улучшить их успеваемость в школе, а также снизить проявления синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Кроме того, педиатр объяснила, что сон делится на две фазы: быструю и медленную. Мозг во время ночного отдыха проходит несколько стадий медленной фазы, а затем переключается на быструю. Весь цикл занимает около двух часов и повторяется 4-6 раз за ночь. Правильный режим сна — это не просто отдых, а важный процесс, который способствует полноценному восстановлению и гармоничному развитию организма.

Синицына также подчеркнула, что важно понимать, как фазы сна влияют на восстановление организма. Медленная фаза сна, которая состоит из трех стадий, ответственна за физическое восстановление, укрепление иммунной системы и регенерацию клеток.

В свою очередь, быстрая фаза сна — это время для обработки информации, эмоциональной переработки и консолидации памяти. В этот период мозг активно работает над усвоением полученных знаний и эмоций, что особенно важно для детей и подростков, чей мозг и нервная система продолжают развиваться.

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