Новый подход: Москва помогает девятиклассникам выбрать профессию будущего
В Москве запущена инновационная программа профориентации для школьников
Фото: mos.ru
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Уникальную программу профориентации прошло более 100 тысяч школьников.
Свыше 100 тысяч московских девятиклассников прошли уникальную программу профориентации, которая работает в столице с 2023 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Основной площадкой программы стал центр «Профессии будущего». Здесь школьники могут участвовать в иммерсивных экскурсиях с использованием VR-технологий, посещать первый в стране профориентационный 5D-кинотеатр, пройти профтестирование и встретиться с представителями столичных колледжей. Это дает ученикам шанс увидеть разнообразие профессий и понять, какие направления актуальны на рынке труда.
Далее следуют практические занятия на базе мастерских и лабораторий 48 колледжей Москвы.
«Ребята работают на высокотехнологичном оборудовании и набираются опыта от студентов и педагогов. Затем посещают с экскурсиями потенциальных работодателей», — рассказал Собянин.
В этом учебном году участие в проекте приняли свыше 45 тысяч учащихся.
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