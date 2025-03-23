Дают о себе знать по ночам: эти неочевидные симптомы могут быть признаками онкологии

Ночная потливость и боли в теле могут быть ранними симптомами онкологии

Фото: www.globallookpress.com/E. Teister

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На какие сигналы организма стоит обратить внимание?

Онкология — одно из самых коварных заболеваний, которое может долгое время развиваться без явных симптомов. Эксперты благотворительной организации Cancer Research UK рассказали, что ночная потливость и боли при расслаблении тела могут указывать на развитие рака.

Так, если вы просыпаетесь мокрыми, даже когда в комнате прохладно, это может быть тревожным сигналом. Ночная потливость, особенно если она сопровождается лихорадкой, может указывать на наличие опухоли в организме.

«Ночная потливость — это не просто дискомфорт, это возможный признак серьезного заболевания», — предупреждают эксперты.

Важно помнить, что потливость может быть вызвана и другими причинами, такими как менопауза, инфекции или прием лекарств. Однако если симптом сохраняется несколько недель, то необходимо обратиться к врачу.

Боль в теле, которая усиливается ночью или появляется только в это время суток, — еще один тревожный сигнал. Когда наш организм расслабляется, неприятные ощущения могут становиться более выраженными.

«Боль — это способ организма сообщить, что что-то не так. Игнорировать ее нельзя, особенно если она появляется регулярно», — говорят специалисты.

Помимо ночной потливости и внезапной боли, эксперты рекомендуют обращать внимание на следующие признаки:

Постоянная усталость;

Необъяснимая потеря веса;

Синяки и кровоподтеки на теле;

Проблемы со стулом (диарея, запор, кровь в кале);

Необычные припухлости на теле.

Эти симптомы не всегда указывают на рак, но они требуют внимания и консультации с врачом. Ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение.

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