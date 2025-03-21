Собянин рассказал, кто сможет претендовать на творческие гранты от Москвы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Теперь на получение грантов мэра столицы могут претендовать учащиеся федеральных и частных организаций с лицензией на предоставление творческого образования.

Расширен круг соискателей грантов Мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Теперь наряду с учащимися городских образовательных организаций принять участие в конкурсе смогут также ребята из федеральных и частных заведений города Москвы с лицензией на предоставление творческого образования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

«В полном объеме решение вступит в силу с 2026 года, так как прием заявок на 2025-й уже завершен. Но учащиеся федеральных и частных заведений смогут стать участниками конкурса грантов уже в этом году в случае победы в специально учрежденных профильных олимпиадах «Искусство — детям», — написал мэр Москвы.

Ранее претендовать на финансовую поддержку могли только ученики 153 образовательных организаций, теперь же количество учебных заведений, чьи воспитанники смогут претендовать на грант, превысит 500.

Гранты Мэра Москвы для одаренных учеников музыкальных, художественных и других учебных заведений, подведомственных столичному Департаменту культуры, учредили в 2015 году. За это время поддержку получили 892 лауреата.

В конкурсе могут участвовать школьники и студенты колледжей в возрасте от семи до 20 лет. Они соревнуются более чем в 30 номинациях, среди которых «Фортепиано», «Орган и клавесин», «Оркестровые струнные инструменты», «Ударные инструменты», «Эстрадно-джазовое вокальное искусство», «Гитара», «Фольклор», «Академический вокал», «Хоровое пение», «Ансамбль», «Оркестр», «Классическая хореография», «Народный танец», «Современная хореография», «Театральное искусство», «Живопись и декоративно-прикладное искусство», «Архитектура и дизайн».