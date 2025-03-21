Собянин: в Москве установят мемориальную доску участнику СВО Андрею Волоскову

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

С сентября 2023 года Андрей Волосков участвовал в специальной военной операции.

В столице установят мемориальную доску в память об участнике специальной военной операции гвардии лейтенанте Андрее Волоскове (2000–2023). Ее установят на доме, где он проживал. Здание находится по адресу: улица Полины Осипенко, дом 8, корпус 2. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Андрей Алексеевич Волосков — сын Героя Российской Федерации гвардии полковника Алексея Владимировича Волоскова. В 2018 году окончил Московское суворовское военное училище, в 2023-м — Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (с красным дипломом).

С сентября 2023 года Андрей Волосков участвовал в специальной военной операции на территории Украины. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, ему было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.