От продуктов питания до стройматериалов: что поставляет Москва в 157 стран мира

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Основными торговыми партнерами Москвы остаются страны СНГ. Значительно вырос объем экспорта в Саудовскую Аравию, Киргизию и Бангладеш.

Москва заняла первое место среди регионов России по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). По итогам 2024 года доля столицы в его структуре составила почти 19 процентов. Поставки Москвы увеличились на 11 процентов по сравнению с 2023-м и охватили 157 стран мира. Ключевыми покупателями столичной продукции стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция, Египет, Узбекистан, Индия, Бразилия, Алжир и Индонезия. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина столица уделяет особое внимание увеличению объемов несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны. По итогам 2024 года их доля составила более 93 процентов в структуре столичных поставок — на 10 процентов больше, чем в 2023-м. Также отмечен значительный рост экспорта в Саудовскую Аравию, Киргизию, Бангладеш, Азербайджан, Марокко, Вьетнам, Южную Африку», — отметил Максим Ликсутов.

От продуктов питания до стройматериалов

Основной объем поставок пришелся на продукцию промышленных отраслей. Он увеличился на семь процентов по сравнению с 2023 годом и составил почти 65 процентов от всего объема ННЭ Москвы в дружественные страны. Основными покупателями товаров стали Белоруссия, Казахстан, Китай, Турция, Индия и Узбекистан.

«Экспорт товаров пищевой промышленности — детского питания, шоколада, колбасных и макаронных изделий — вырос на 18 процентов и составил около восьми процентов поставок столицы за рубеж. Продукты питания и напитки московского производства пользуются спросом в странах СНГ, Китае и Турции», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

За рубежом все так же востребована фармацевтическая продукция и косметика московского производства. Среди основных государств-партнеров можно выделить страны Африки, например Демократическую Республику Конго и Нигерию.

На восемь процентов увеличился экспорт товаров отрасли энергетического машиностроения — например, низковольтных электрораспределительных устройств, насосов, специальных электрических устройств, теплообменного оборудования, гидравлических двигателей, силовых установок и статистических преобразователей. Продукция пользовалась спросом в странах СНГ, Индии, Турции, Китае, Боливии и Бангладеш.

Кроме того, на 25 процентов увеличились поставки в дружественные страны стройматериалов — например, конструкций из черных металлов, дверей, фитинга, облицовочной плитки и огнеупорных изделий.