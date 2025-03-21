Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 марта
Фото, видео: 5-tv.ru
Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?
Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 24 по 30 марта 2025 года.
Шествие Солнца по знаку Овен повышает самоуверенность, решительность, желание главенствовать. Важна лидерская позиция и умение прибегать к разумному риску.
Появляются возможности проявить волевые усилия в бизнесе, спорте, административной деятельности. Стартапы, новаторские бизнес-идеи, тренинги личностного роста — это именно то, что нужно сейчас.
Особенно сильно чувствуют поддержку Светила как сами Овны, так и рожденные под покровительством огненной стихии Львы и Стрельцы. Также смогут притянуть к себе удачу и подключиться к внешним ресурсам Водолеи и Близнецы.
Весам следует избегать конфликта интересов. Лучше настроиться на партнерство и объединение.
Активная водная энергия усиливает Рыб, а также поддерживает Раков и Скорпионов. Тельцы, Девы и Козероги получают шанс привнести позитивные перемены в свою жизнь.
Творческий и систематизированный подход поможет легко адаптироваться под любую задачу. Меркурий до конца недели также окрашен огненными энергиями Марса, а значит это подходящее время для активных проявлений в деятельности, связанной со словом, информацией, обучением, торговлей и коммерцией.
Однако, учитывая его ретроградную фазу, совершайте сделки с проверенными клиентами и деловыми партнерами. Для решения задач приемлемы короткие и быстрые усилия.
Период до 30 марта хорош для сбора и переосмысления информации, выявления ошибок в документах и выполнения подготовительных работ по проектам и мероприятиям.
В воскресенье меркурианские дела снова погружаются в знак Рыб, чтобы почерпнуть вдохновение и снова вернуться к нереализованным идеям. Однако, работа мозга замедляется, а внимание растекается в разных направлениях.
Как следствие, учащаются ошибки в бумагах, путаница в делах и сложности с планированием. Общение усложняет недосказанность, интриги, проблемы со взаимопониманием. Постарайтесь найти занятия с творческим подходом, без жестких рамок и авралов.
В сфере отношений многие отметят внутреннюю потребность в эмоциональном обновлении. Хочется поддаться флирту, романтическим чувствам и заигрыванию с противоположным полом. Но уже с четверга поиск идеальной любви может усложнить личную жизнь тем, кто отдается больше фантазиям, нежели реальности.
С возвращением ретро Венеры в Рыбы, вновь появляется и время запутанности, невнимательности и безответственности как в отношениях, так и в финансах. Не исключено, что вскроются обманы со стороны партнеров, либо вам захочется погрузиться в тайную жизнь, наполненную чувственностью.
Еще одно событие усиливающее кармическое влияние недели ожидается 27 марта. Лилит до конца года перемещается в знак Скорпиона, где проявляется в виде огромной манящей силы.
Обратная сторона Луны предлагает погрузиться в соблазны изменить мир согласно собственной воле. Жажда острых ощущений, повышенный интерес к сексу и финансам не поддается логике и разуму. Но существует и путь очищения, который должен начинаться с искоренения собственных пороков.
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Новолуние и солнечное затмение в Овне закрывает коридор затмений 29 марта. Эти дни всегда проявляются как эмоциональные и чувствительные, поэтому не стоит провоцировать конфликты, принимать важные решения, нагружать себя физически и морально.
Старайтесь провести эту неделю обдуманно и размеренно. Именно сейчас мы можем воспользоваться ресурсом космоса для претворения в жизнь идей, которые вынашивали весь месяц.
Ожидаемы резкие повороты событий, меняющие как социальные ориентиры общества, так и отдельных личностей. Приветствуется отстаивание собственных интересов, предприимчивость и дерзость.
С 30 марта высокие идеалы Нептуна попадают в Овен на долгие 13 лет. Теперь огонь усиливает фанатичную увлеченность и настойчивые действия под влиянием убеждений.
В этот период важен активный поиск своего пути, борьба за правое дело, воплощение заветной мечты в жизнь. А интуиция и творческая энергия станут вашими верными маяками.
Энергия этой неделя помогает прислушаться к себе и миру, получить необходимые ориентиры и помощь, а также дать импульс к обновлению всех граней своей личности.
Овен — гороскоп на неделю
Овны находятся в центре внимания. Это создает прекрасные возможности для выступления на сцене, реализации в спорте, в личных отношениях, для успешных начинаний в бизнесе.
От того, как вы себя воспринимаете, насколько уверены в себе и своих силах, зависит возможность достигать задуманного. Попробуйте что-нибудь изменить в себе. Будь то внешний вид, манера поведения или способ самовыражения. Благодаря дерзости, смелости и способности рискнуть вы придете к цели легко и играючи.
Телец — гороскоп на неделю
Тельцы могут почувствовать сонливость, перепады в настроении, желание уединиться и встать на паузу. Постарайтесь больше отдыхать, сфокусируйтесь на внутренней жизни и размышлениях. Не делайте ничего на пределе возможностей, просто доверьтесь потоку.
Вклад в благотворительную деятельность, спокойная музыка, ароматная ванна, просмотр романтической мелодрамы прольют бальзам на вашу душу и успокоят психику.
Близнецы — гороскоп на неделю
Близнецам сопутствует удача и везение. В вашем поле появляются новые интересные люди, с которыми вас свяжет крепкая дружба или общая идеология.
Полезно мечтать и вместе планировать будущее. Решившись на определенные изменения в своей жизни, вы сможете примерить и новую социальную роль. Не только вы сами, но и окружающие начнут воспринимать вас по-другому.
Взаимодействие с общественными организациями, политическими партиями, интернет сообществами окажет влияние на личностный рост.
Рак — гороскоп на неделю
Раки могут почувствовать нарастающую уверенность в себе и карьерные амбиции. Стоит проявить готовность взять ответственность за свою жизнь на себя.
На данном этапе внешние условия создадут наивысшие возможности для реализации личности и развития полезных профессиональных качеств. Не исключено повышение в должности, удачная смена работы, поручение вам перспективного долгосрочного проекта. Это хорошее время для завершения затянувшихся дел и создания стратегии движения к цели.
Лев — гороскоп на неделю
Львов занимают вопросы собственного престижа и авторитета, духовный рост и самосовершенствование. Эта неделя — поле перспектив и открытия впечатляющих жизненных возможностей.
Используйте данное время с максимальной пользой в рекламных кампаниях, издательском деле, научно-исследовательской деятельности, наставничестве и передаче знаний. Знакомство с людьми других культур или верований поможет переосмыслению устаревших стереотипов и выведет на более высокий социальный уровень.
Дева — гороскоп на неделю
Для Дев наступает хорошее время заняться здоровьем и восстановлением организма. Урегулировать вопросы с налоговыми органами, заняться расширением бизнеса или производственных мощностей. Возможна профессиональная переориентация либо получение выгодного предложения о повышении в должности.
Эмоциональное напряжение постарайтесь выражать экологичным путем. Можно проработать негативные эмоции с психотерапевтом или сбросить напряжение в спортзале.
Весы — гороскоп на неделю
Весам период приносит улучшение отношений с деловыми партнерами, а также гармоничное взаимодействие с супругами и близкими друзьями. Это благоприятный момент для достижения соглашений и договоренностей, в том числе юридических.
Вы способны одержать победу в спорах и судебных тяжбах. Дипломатичность и миролюбие, как всегда, ваш конек. Вам будет легко сотрудничать с окружающими, заключать договоры, проводить консультации. На культурных мероприятиях можно встретить спутника жизни.
Скорпион — гороскоп на неделю
У Скорпионов неделя начнется в позитивном русле для решения бюрократических, организационных и бытовых вопросов. На работе возможны изменения в лучшую для вас сторону. Вы почувствуете себя на своем месте и вовлеченными в процесс.
Также это хорошее время, чтобы заняться профилактикой здоровья. Внесите упорядоченность в повседневную жизнь с акцентом на сбалансированное питание, отдых и физические нагрузки.
Стрелец — гороскоп на неделю
Для Стрельцов основной посыл звезд — это шарм и легкое радостное настроение. Наступает период стремительных событий в сфере любовных отношений и культурно-досуговых мероприятий.
Проявите себя творчески. Побалуйте детей или романтических партнеров приятными подарками и интересным досугом. Благодаря вашему обаянию, хорошим манерам и умению общаться с людьми, вы легко завоюете симпатии публики и обретете индивидуальный стиль самовыражения.
Козерог — гороскоп на неделю
Козероги смогут с пользой и выгодой пройтись по магазинам и приобрести домашнюю утварь, предметы для создания уюта в вашем жилище или подарки домочадцам. Вместе с обновлением интерьера приходит и новая энергия.
Рассмотрите проекты ландшафтного дизайна, возможные варианты сделок с недвижимостью или земельными участками. Приложите все силы для создания гармоничной атмосферы дома. Сейчас весьма плодотворное время для этого.
Водолей — гороскоп на неделю
Водолеи, запланируйте максимум деловой активности именно на этот период. Подключите социальные сети для общения и расширения клиентской базы.
Эта неделя может принести полезные знакомства и связи. Не исключен и легкий флирт.
В мыслях и действиях предпочтительна быстрота, ловкость и анализ ситуации. Также удачный период для собеседования, консультаций, работы с документами, начала обучающего курса. Общение и мобильность увеличивают возможности скорейшего достижения цели.
Рыбы — гороскоп на неделю
У Рыб финансовые дела выглядят многообещающе. Доверяйте своим идеям и интуиции по поводу заработка. Вы почувствуете уверенность в своей способности выгодно использовать и приумножить собственные ресурсы и таланты.
Не менее важно обратить внимание на качество питания и способы восполнения энергетических запасов организма. Полезно найти время для творчества, прогулок, занятия кулинарией или декором помещения.