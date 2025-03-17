Собянин рассказал, какие новые промышленные предприятия откроются в Москве

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Три миллиона квадратных метров — новое пространство для промышленности города.

Московская промышленность переживает второе рождение. Ежегодно в городе открываются десятки новых чистых и высокотехнологичных производств. Об этом в своем личном блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Предприятия возвращаются в Москву, так как город предлагает условия, которые сложно найти где-то в другом месте», — отметил он.

В столице, по его словам, самые лучшие высококвалифицированные кадры. И им надо хорошо платить, но затраты на заработную плату окупаются высокой производительностью труда.

Правительство Москвы предлагает промышленникам налоговые льготы, заключает офсетные контракты и создает другие преференции, которые тоже стимулируют создание новых производств.

Серьезной проблемой мог стать дефицит соответствующих помещений, отметил Собянин. Ведь для современной промышленности, ка правило, не подходят исторические здания дореволюционных и советских промышленных гигантов. В большинстве случаев их проще переделать в офисы и общественные пространства. А новые производства должны располагаться в современных цехах, считает мэр.

«Чтобы решить эту проблему, мы дали „зеленый свет“ проектам строительства промышленных зданий. Инвесторы были по максимуму освобождены от сопутствующих платежей в бюджет, а землю во многих случаях можно получить без торгов и всего за 1 рубль. Нередко Правительство Москвы само выступает застройщиком новых производств», — поделился Собянин.

И в результате — с 2011 года в Москве было построено 290 производственных объектов общей площадью порядка 3 млн кв. м, в т. ч. 270 тыс. «квадратов» было введено в прошлом 2024 г.

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«Новые производственные объекты укрепляют промышленный потенциал столицы и создают тысячи качественных рабочих мест», — заключил Собянин.