Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 марта
Фото, видео: 5-tv.ru
Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?
Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 17 по 23 марта 2025 года.
События, происходящие на этой неделе в портале между затмениями, носят судьбоносный характер. Наши слова, мысли, поступки, знакомства имеют долгосрочные последствия, а жизнь может кардинально поменять направление.
Появляется возможность выровнять путь судьбы благодаря осознанию своих талантов, выстраиванию мышления в позитивном русле. Можно безболезненно прервать связи с токсичными людьми или навсегда распрощаться с вредными привычками.
Будьте внимательны ко всему происходящему, замечайте знаки Вселенной, простите тех, кто вас обидел. Заложите максимально положительный этап в своей жизни.
Начало недели еще окрашено мягкими тонами Рыб. Соединение Солнца с кармическим узлом и великим вдохновителем Нептуном каждому предоставляет время и возможности извлечь и устранить ошибки, зрело поработать над собой, увидеть суть в правильном ракурсе и выйти на верный путь.
Пробуждается интуиция и глубинная мудрость подсознания. Без труда дается вдохновение, особенно деятелям искусства. В сложных ситуациях поддержку окажут мастера духовных практик, религиозные люди, психологи.
До четверга сделайте паузу от гонки. Это прекрасный период для внесения своего вклада в благотворительность. В эти дни можно купить парфюм, который станет вашим личным талисманом, аромамасла, музыкальные инструменты.
А вот 20 марта, с переходом Солнца в активный и дерзкий Овен, наступает день весеннего равноденствия. Начало астрономической весны и стихия огня побуждают браться за смелые проекты, усиливают боевой дух, азарт, лидерские качества и уверенность в своих силах. Многие начинают испытывать прилив энтузиазма, но со склонностью к агрессивным и напористым действиям. Мобилизация физических и психических сил способствует достижению желаемого результата.
Гармоничное влияние Плутона на Светило помогает ярко проявить себя, наделяет выдержкой в кризисных ситуациях. Меркурий также находится в Овне и начинает сближение с Солнцем, а значит, важность собственного мнения мешает объективной коммуникации. Многозадачность и обилие информации создают перегрузку ментала.
Знакомства завязываются быстро, но оказываются поверхностными. Увеличивается риск принятия спонтанных решений. Часто планы приходится перестраивать, поэтому важно в этот период четко планировать свой график и маршрут. Документы, билеты, чеки нужно тщательно проверять, а новые проекты лучше осуществлять в следующем месяце, когда Меркурий вернется в директное движение.
Активно настроенные люди имеют все шансы на повторную успешную попытку занять позицию лидера, коммерсанта или эффективного переговорщика. Если вы ранее пробовали свои силы стать мастером слова, писать статьи и посты, завести свой блог, проявить деловые качества и сильные стороны, но что-то мешало, то вернитесь к этой затее снова. В разговоре сейчас допустимы эмоциональные нотки с элементами сатиры.
Популярность приходит к тем, кто творчески мыслит и не боится выделиться из толпы. Венера тоже петляет в ретродвижении под влиянием марсианского напора. Она становится страстной и нетерпеливой во всем, что связано с отношениями и финансами.
Небрежность в обращении с деньгами чревата спонтанными тратами. Чувства носят интенсивный и насыщенный окрас. Требуется перезагрузка и новые ощущения. Может вспыхнуть искра влюбленности, но, к сожалению, это лишь фантазия о прекрасной любви. Со временем выдуманные образы партнеров окажутся далеки от реальности, и розовые очки сменятся на объективную картину.
Влияние Плутона усиливает природный женский магнетизм и жажду наслаждений. Во время движения ретроградных планет не рекомендуются новые важные начинания, крупные сделки и решение глобальных финансовых вопросов, хирургические вмешательства без острой необходимости, участие в конфликтах.
Дела, начатые на этой фазе, будут носить характер сумбура и нереализованности. Покупки могут оказаться неподходящими или бракованными.
Движение Марса по знаку Рака на гармоничных аспектах обещает поддержку в создании комфортных условий жизни для себя и своих близких, желаемый результат в сфере домашних и семейных дел. Однако будьте реалистичны и адекватно оценивайте свои силы и возможности.
Овен — гороскоп на неделю
Овны пребывают в возвышенном состоянии сознания, мечтательны и интуитивны. Эмпатия по отношению к близким создает благоприятный климат в семье, там царит уют и комфорт для всех живущих.
Улучшить физическое и психологическое здоровье помогут медитативные и духовные практики, отдых в санатории, водные процедуры. Есть возможность освоить профессию, связанную с творчеством, или обустроить творческую мастерскую на дому.
Телец — гороскоп на неделю
Тельцы, запланируйте выезды на природу с друзьями или посещение достопримечательных мест с экскурсионной группой. Насыщение новыми эмоциями зарядит энергией и идеями для повышения профессионального мастерства. Вас ждут интересные знакомства и события. Дружеские отношения окажутся весьма ценны.
В этот период вы способны находить неожиданные и оригинальные решения в разных ситуациях. А ваши прекрасные организаторские качества окажутся незаменимы в деловой сфере.
Близнецы — гороскоп на неделю
У Близнецов залог победы в повышении самооценки и шлифовки своего мастерства. Внутренний стержень и твердое намерение преуспеть станет гарантом карьерного успеха и финансового благополучия. К своей цели продвигайтесь умеренно и постепенно, спешка недопустима.
Попробуйте проявить свой талант, который позволит завоевать доверие начальства. Такая поддержка облегчит продвижение по службе. Авторитет, статусное положение и профессия по призванию принесут ощутимый доход.
Рак — гороскоп на неделю
Ракам звезды предвещают большой социальный успех, новые возможности и перспективы. Отличным решением будет проявлять инициативу, настойчивость и самостоятельность.
Широкая сфера деятельности позволит достичь высот в сфере образования, науки, политики, законодательства, за счет путешествий или дальних командировок, творчества или спортивных достижений. Оптимизм, добродушный настрой и понимание законов мироустройства колоссально увеличит ваш потенциал.
Лев — гороскоп на неделю
У Львов срабатывает интуитивный подход в делах бизнеса и предпринимательства. Из множества вариантов спроса и предложения вы сделаете нужный выбор. Провидение помогает в духовных, благотворительных и творческих проектах.
Рекомендуется работа с внутренними установками, глубокий самоанализ, использование психологических техник. Познайте тайны, которые хранит ваше подсознание, и тогда «волшебное» разрешение сложных ситуаций станет обычной практикой в вашей жизни.
Дева — гороскоп на неделю
Для Дев судьба готовит обновления и особенные встречи. Вы захотите создать союз, в основе которого находится любовь и дружба, а также быть более социально вовлеченными. Командная деятельность, сплочённость в коллективе и связь с людьми с общими интересами поставьте в приоритет.
Умение ладить и находить компромиссы — ваши главные союзники на пути к успеху. Хорошее время для публичных выступлений и общественных мероприятий с целью повысить свою популярность.
Весы — гороскоп на неделю
Весам важно сделать максимальный упор на работу и карьерный рост. Выключайте лень и жалость к себе.
Только решительность, напористость и трудолюбие усилят ваш профессиональный потенциал. Высокая умственная работоспособность всю неделю будет уверенно вести вас к намеченным целям.
В этот период благоприятно укреплять позвоночник и суставы. Включите в свой распорядок занятия пилатесом, лечебной гимнастикой, массаж спины.
Скорпион — гороскоп на неделю
Скорпионам неделя принесет волну романтики и азарта. Это успешный и плодотворный период для реализации творческого потенциала.
Позвольте ярче раскрыться своим талантам, заручиться поддержкой публики на значимом для вас мероприятии и сорвать овации, обрести долгожданный успех в обучении.
Появляется возможность любовного увлечения вдали от дома или путешествия с любимым человеком. Занятия хобби проходят с пользой и приносят истинное удовольствие.
Стрелец — гороскоп на неделю
У Стрельцов появляются благоприятные предпосылки для приобретения жилья и крупной собственности. И вообще это прибыльный период в плане бизнеса, инвестиций в семейное дело или строительство. Можно смело наращивать активы недвижимости.
С помощью близких и родных людей вы способны стать сильнее и выносливее. Эффективной окажется психологическая проработка родовых программ и сексуальных комплексов.
Козерог — гороскоп на неделю
У Козерогов наступает идеальное время для интересных знакомств с элементами легкого флирта, решения юридических вопросов, достижения договоренностей с клиентами и партнерами. Также неделя чрезвычайно благоприятна для консультационной и интеллектуальной деятельности.
Посещение художественных и культурных мероприятий помогает в сотрудничестве и продвижении своих услуг. В сложной ситуации дельный совет можно получить от супругов.
Водолей — гороскоп на неделю
Водолеи преуспеют в финансовых вопросах, касающихся работы, сферы обслуживания, медицины. Для тех, кто в поиске, поступают выгодные предложения по трудоустройству.
Исполнительность, трудолюбие и профессиональное мастерство выгодно выделит вас среди коллег или прочих соискателей.
Однако помните о необходимости отдыха и своевременного переключения со служебных обязанностей на текущие дела. Также важно, чтобы вы поддерживали здоровую диету и регулярные занятия фитнесом.
Рыбы — гороскоп на неделю
У Рыб стиль поведения окрашен страстью, честолюбием и королевскими замашками. Удача сопутствует всем, кто осмелится быть собой.
Звезды обещают осветить ваш путь в рекламных кампаниях, соревнованиях и презентациях, на публичных выступлениях, на трибуне преподавателя или на театральной сцене.
Можно начинать творческий проект с привлечением ярких и влиятельных личностей. Романтические отношения помогут раскрыть сердце и почувствовать себя особенным.