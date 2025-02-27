Мистические энергии: астропрогноз для всех знаков зодиака на март 2025 года

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Месяц окажется богатым на перемены во всех сферах жизни. Что изменится у вас?

Профессиональный астролог Татьяна Рубина в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, чего стоит ждать от наступающего марта: когда заняться творчеством, а когда — решать любовные вопросы.

Первая половина месяца окрашена солнечной энергией знака Рыб, что добавляет в нашу повседневную жизнь тонкое эмоциональное измерение. Центр внимания сосредоточен на мистических и творческих темах.

Стремление к чему-то новому склоняет подумать над улучшением своей жизни в профессиональном и личностном плане. Благодаря активному взаимодействию светила с рядом планет, появляется конструктивная энергия и энтузиазм. Преобладает дух борьбы за лидерские позиции.

Здоровая конкуренция в бизнесе и спортивные соревнования имеют все шансы на успех. Можно дать себе больше физической нагрузки, добавить занятия плаванием. С 2 марта импульсивная Венера в Овне разворачивается в ретро-ход до середины апреля. На первый план выходят темы отношений, финансов, красоты, искусства и творчества.

Именно в них будем преодолевать некоторые трудности. Чтобы упростить себе задачу, откладываем на полтора месяца значимые финансовые дела, включая кредиты и крупные покупки, новые отношения — как личные, так и в деловых кругах, подписание новых партнерских соглашений и старта совместных проектов, а также любые инициативы в области красоты.

Сосредоточимся на переоценке имеющихся отношений, финансовых ресурсов, поищем новые возможности в уже накопленном опыте. Аспект с Плутоном наделяет женщин особой обаятельностью и сексапильностью, помогает завоевывать внимание мужчин, а также увлечь других своей творческой энергией.

К концу месяца Венера вновь вернется в Рыбы, повторно призывая нас проявить любовь к природе и животным, а также к тем людям, кто находится на более низком социальном уровне жизни.

Благоприятна деятельность, связанная с искусством, музыкой, художественным творчеством, театром, кино, благотворительностью. Однако жертвенные чувства и иллюзии в отношениях могут увлечь на тропу самообмана.

С 3 по 30 марта Меркурий врывается в огненную атмосферу Овна. Он готов активизировать умственные процессы, общительность, способность анализировать и перерабатывать информацию, уверенно отстаивать свои позиции и идти вперед на деловом поприще.

Транслирование образов и эмоций посредством речи делает литераторов, психологов, преподавателей и публичных людей особенно востребованными в это время. С 15 марта Меркурий становится ретроградным.

По сложившейся уже традиции, рекомендуется воздержаться от планирования долгосрочных дел и подписания важных документов. К тому же в конце месяца он вновь окажется в Рыбах, где соединится с Нептуном. Это двойное влияние запутывает как личные дела, так и дела окружающих.

Искаженное восприятие легко путает правду и ложь. Становится сложно сформулировать и выразить мысли. Постарайтесь заранее составить план действий и ориентироваться по нему, чтобы не утонуть в многочисленных делах.

Праздник 8 Марта лучше отметить в кругу семьи. В качестве подарков женщины предпочтут вещи для создания декора и уюта дома, что-то для сада или быта, загородную поездку или СПА-абонемент.

Полнолуние на оси Рыбы будет 14 марта — Дева открывает коридор затмений полным лунным затмением, что отразится на эмоциональной жизни весьма ощутимо.

Стоит выбор между материальным и духовным. Любой пустяк может спровоцировать тревогу, страх, обиду и даже слезы. От нас потребуется приостановка активной деятельности, обдумывание своих шагов, своевременный отдых и гармонизация внутреннего мира.

Не забывайте в эти дни о важности качественного сна, дыхательных практик, совершайте больше прогулок на свежем воздухе. Решения, принятые на эмоциях, заложат фундамент на длительный срок.

Солнце усилит свое влияние с переходом в Овен и активирует точку весеннего равноденствия 20 марта. Заметно меняется энергетический фон. Водный, загадочный знак Рыб передает эстафету яркому солнечному принципу и дает импульс стремительности во всем, наделяет силой и волей для действия.

В эти особые дни можно заниматься волшебством, чтобы попытаться изменить судьбу. Эффективны практики по составлению «карты желаний», медитации на огонь, зарядки талисманов и золотых украшений под солнечными лучами. А можно просто мысленно загадать сокровенное желание, и Вселенная обязательно его услышит.

До конца месяца Солнце, подкрепленное мощными флюидами небесных тел, дарует благосклонность Фортуны, усиливает артистизм и харизму, побуждает браться за яркие проекты, способствует дружелюбию и налаживанию конструктивных связей, повышению уровня компетентности и знаний, гарантирует успех у противоположного пола.

Кармическая точка Лилит до конца года перемещается в место своей силы — знак Скорпиона — и погружает людей в темные глубины своей личности. Огромная сила предоставляется всем, кто готов возродиться на новом уровне. В этот период нам преподносятся задачи, не предполагающие отказа от работы.

Мы начинаем создавать вокруг себя критические ситуации, втягивая в них, словно в воронку, окружающих людей. Чувство ревности становится маниакальным, обостряется злопамятность и навязывание своего мнение другим.

Усиливается интерес ко всему, что связано с сексом и паранормальными явлениями, а также потребность в острых ощущениях и риске. Залогом победы над страстями будет отказ от проявления давления на ситуацию с целью добиться своего любым путем.

Активное и динамичное Новолуние в Овне и солнечное затмение 29 марта всколыхнут импульсы борьбы за собственные интересы. Закрывается коридор затмений, предлагая уникальную возможность претворения в жизнь смелых идей, новаторства и предприимчивости.

Запрещается скромничать и зажиматься. Почувствуйте, как растет ваша уверенность в себе и осуществляйте мечты, которые зародились в этот мощный период. Не рекомендуются хирургические вмешательства, особенно в области головы и чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки.

Планета коллективного бессознательного Нептун 30 марта совершает великий переход в Овна. Начинается активный поиск своего пути, нередко с фанатичной увлеченностью.

Настойчивые действия под влиянием веры или убеждений склоняют к борьбе за собственную идеологию. Лучше заранее определить для себя ориентиры, которые станут опорными точками.

В то же время мягко и постепенно будет сглаживаться агрессивность Овна. Позвольте интуиции, чувствам и творческой энергии вести вас.

Движущая сила небосклона Марс весь месяц плавает в тихой гавани Рака. Он полон сложных эмоций и имеет особую потребность в безопасности. При этом появляется возможность решать трудные задачи и брать на себя ответственность.

Потенциал лучше всего реализуется через семейные и родственные отношения, оказание услуг в сфере психологии, маркетинга, общепита, строительства и недвижимости.

Динамика мартовских дней позволит поймать правильную волну и подстроиться под меняющуюся обстановку, ярко проявить себя и наметить верный курс на позитивные изменения в жизни.

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