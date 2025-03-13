Тоннель на МСД: как новый объект улучшит транспортную доступность юга Москвы

Фото: mos.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В столице началось строительство тоннеля на участке Московского скоростного диаметра (МСД) в районе пересечения с Бакинской улицей.

Трехполосный транспортный тоннель появится в Москве на участке Московского скоростного диаметра (МСД) в районе пересечения с Бакинской улицей. Его протяженность составит 58 метров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Строительство ведется открытым способом, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. В настоящее время уже проводятся буровые работы по устройству стен тоннеля. Новый объект станет частью второго этапа строительства улично-дорожной сети на участке от Каспийской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

Кроме тоннеля, на этом участке появятся пять эстакад: две — для съездов с Липецкой улицы на основной ход МСД в сторону Каширского шоссе и МКАД, две — для съездов с Каспийской улицы на основной ход МСД в сторону МКАД и центра, а также одна — для съезда с основного хода МСД со стороны МКАД на Каспийскую улицу.

Реализация проекта позволит создать дополнительный маршрут на южном направлении МСД — от Каширского шоссе до Павелецкого направления МЖД. Это повысит эффективность работы Московского скоростного диаметра, улучшит транспортную доступность пяти районов города и сделает более комфортным выезд на трассу М-4 «Дон».

Строительство тоннеля и сопутствующей инфраструктуры — важный шаг в развитии транспортной сети Москвы, который поможет снизить нагрузку на дороги и повысить мобильность жителей южных районов столицы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Московские предприятия значительно увеличили выпуск химической продукции.