Новостройки с улучшенной отделкой: в Москве по префаб-технологиям возводят 99 домов по реновации

В Москве почти 100 домов возводят с помощью префаб-технологий

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Жильцы смогут заезжать в квартиры сразу после завершения строительства.

В рамках программы реновации в столице строят 99 новостроек с применением префаб-технологий. На официальном портале правительства Москвы mos.ru рассказали, что общая площадь жилья в этих домах превысит два миллиона квадратных метров.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, использование префаб-технологий позволяет сократить сроки строительства на 30–50%, а трудозатраты — в два-три раза.

Префаб-технологии предполагают изготовление элементов зданий на индустриальном производстве, после чего их доставляют на стройплощадку в готовом виде. Это делает строительный процесс более технологичным и эффективным, уходя от ручного труда к конвейерному производству. Срок эксплуатации таких жилых комплексов превышает 100 лет.

«Сегодня с помощью этих технологий строят 29 домов в Юго-Восточном административном округе, 26 — на востоке Москвы и 13 — на северо-западе», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Квартиры в новостройках по программе реновации передаются под заселение с готовой улучшенной отделкой. Это позволяет москвичам переезжать в новое жилье сразу, не тратя время на дополнительный ремонт.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и касается около миллиона москвичей. Она предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.

Москва остается одним из лидеров среди регионов по объемам строительства жилья. Высокие темпы возведения новостроек соответствуют целям национального проекта «Инфраструктура для жизни». Использование современных технологий, таких как префаб, позволяет не только ускорить процесс, но и обеспечить высокое качество жилья для горожан.

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