Собянин расширил программу использования новейших методик лечения рака у детей

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За счет этого клиникам будут профинансированы подбор и активация неродственного донора и транспортировка костного мозга, а также проведение детям специфической иммунотерапии.

Правительство Москвы выделило гранты Морозовской детской городской клинической больнице (ДГКБ) и Научно-практическому центру (НПЦ) специальной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого. Они предназначены для лечения детей с онкологическими заболеваниями с применением инновационных технологий, которые не входят в стандарты обязательного медицинского страхования и высокотехнологичной медпомощи. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Эти средства покроют затраты на подбор и активацию неродственного донора и транспортировку костного мозга. Также они пойдут на финансирование проведения специфической иммунотерапии у детей», — написал мэр Москвы.

С 2014 года в Морозовской ДГКБ функционирует центр детской гематологии и онкологии на 329 коек, где лечат пациентов со злокачественными заболеваниями системы кроветворения, солидными опухолями. С 2018-го в больнице работает отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей.

Благодаря аналогичным грантам, предоставленным в прошлые годы, удалось увеличить количество трансплантаций костного мозга в шесть раз — с 13 в 2018-м до 78 в 2024-м.

В составе НПЦ имени В.Ф. Войно-Ясенецкого работают два онкологических отделения на 87 коек. Специалисты используют инновационные технологии онкохирургии: водоструйную диссекцию, плазменную хирургию и термоаблацию. Финансирование таких операций также осуществляется за счет грантовых средств.