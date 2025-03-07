Собянин вручил государственные и городские награды женщинам в преддверии 8 Марта

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

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Мэр Москвы отметил общественных деятелей, журналистов, работниц сферы образования, здравоохранения, спорта и транспорта.

7 марта, накануне Международного женского дня, Сергей Собянин по традиции вручил государственные награды и награды города Москвы заслуженным жительницам столицы.

«Вручил государственные и городские награды нашим замечательным москвичкам в преддверии 8 Марта. В их числе — педагоги, врачи, журналисты, волонтеры, социальные работники, деятели культуры и спорта. Каждая из вас делает наш город лучше — своим талантом, трудом, заботой о людях», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

В своем приветственном слове на церемонии награждения Мэр Москвы отметил, что в этом зале, собрались замечательные педагоги, которые воспитывают будущее поколение Москвы, дают им прекрасные знания, и благодаря их труду московская школа является одной из самых лучших в мире. Здесь находятся почетные врачи Москвы и Российской Федерации, которые несут здоровье москвичам, спасают их в самых сложных ситуациях.

«Здесь замечательные актрисы, которые составляют гордость нашей страны, несут нам культуру и радуют своим искусством. Здесь представители совсем не женских, может, профессий: строители, которые возводят прекрасные здания, водители общественного транспорта, которые обеспечивают перевозку миллионов людей каждый день. Здесь работники ЖКХ, которые дают нам вот такой прекрасный город, чистый, благоустроенный. Здесь люди самых разных профессий, но их объединяет то, что они любят Москву, вкладывают свою душу, сердце в свою работу», — добавил Сергей Собянин.