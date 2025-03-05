Сергей Собянин рассказал о новейших методах анализа воды в Москве

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Количество показателей, по которым анализируют питьевую воду в столице, достигло 200.

Количество показателей, по которым анализируют качество питьевой воды в Москве, увеличилось до 200. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Наш мегаполис ежедневно потребляет примерно три миллиона кубометров чистой воды. Ее качество мониторится круглосуточно. В городе четыре станции водоподготовки — Северная, Восточная, Западная и Рублевская. Применяются современные методы очистки. Это озонирование с сорбцией на активированном угле и мембранная фильтрация. На каждой станции есть лаборатория для контроля качества воды», — написал мэр Москвы.

На пути воды от источника до кранов — более 500 датчиков автоматического контроля. Они следят за мутностью, цветностью, химическим составом и температурой. В случае любых отклонений специалисты немедленно корректируют технологические режимы очистки.

Кроме того, пробы воды берут в городской распределительной сети. В прошлом году специалисты провели свыше 3,2 миллиона анализов — на семь процентов больше, чем в 2023-м.