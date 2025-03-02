В 2024 году Москва выделила почти 100 гектаров земли для реализации программы реновации

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Землю предоставили на территории всех административных округов.

В 2024 году столица выделила 170 земельных участков для строительства домов по программе реновации и сопутствующей инфраструктуры. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По поручению Сергея Собянина столица наращивает темпы реализации программы реновации. В 2024 году для строительства новых домов, а также сопутствующей инфраструктуры — инженерных коммуникаций и подъездных дорог — предоставлено 170 участков общей площадью 98,5 гектара. При этом в 2023-м на эти цели выделили чуть больше 100 участков совокупной площадью 84,84 гектара», — рассказал Владимир Ефимов.

При разработке проектов учитываются современные стандарты комфорта и безопасности. По программе реновации обустраивают зеленые дворы со спортивными площадками и зонами отдыха, что создает комфортную городскую среду для жителей.

«Землю предоставили Московскому фонду реновации жилой застройки в аренду или по договору безвозмездного пользования на территории всех административных округов. В частности, на востоке, юго-западе и юго-востоке суммарно выделили 111 участков общей площадью почти 58 гектаров. Например, в районе Коньково на улице Введенского построят комплекс из четырех корпусов переменной этажности с общим подземным паркингом на месте уже расселенных домов. В Южном Бутове для пятисекционного жилого комплекса высотой 10 этажей предоставили землю на улице Ливенской на месте снесенных зданий», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

На Черноморском бульваре в районе Зюзино для строительства двухсекционного жилого комплекса переменной этажности с подземным паркингом предоставили участок на месте снесенной пятиэтажки. На улице Юных Ленинцев в Кузьминках выделили участок для возведения дома с пристройкой, в которой будут помещения общественного назначения.

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