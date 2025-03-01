Собянин: почти 30 тысяч жителей ВАО получили квартиры по реновации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В эксплуатации находятся 59 жилых комплексов.

Восток Москвы продолжает активно развиваться в рамках программы реновации. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Для реализации переселения подобрали 114 площадок. Уже завершили и ввели в эксплуатацию 59 жилых комплексов, в строительстве и проектировании находится еще 80. Новые квартиры получили около 29,7 тысячи жителей. Расселение 136 домов уже завершено», — поделился Собянин.

Кроме того, на востоке столицы активно развивают социальную инфраструктуру. В районе Богородское на улице Тюменской строится новая школа, а в Перово и Метрогородке — два новых детских сада на улицах Плеханова и Тагильской. В Гольянове на улице Монтажной планируется возведение учебного комплекса.

Не забывают и о медицинских и спортивных объектах. В Косино-Ухтомском районе строится многопрофильный медицинский центр, а в Северном Измайлове — спортивный комплекс.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что реновация в Восточном административном округе столицы активно продвигается, и новые жилые комплексы уже радуют жителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Собянин рассказал о проектировании пяти передовых школ будущего в Москве.