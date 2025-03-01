Джастин Бибер плачет при любом упоминании P. Diddy: «Сложно справиться с ситуацией»

Фото: www.globallookpress.com/Marc Nader

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По данным зарубежных СМИ, молодой артист подвергался насилию со стороны рэпера.

Певец Джастин Бибер плачет при любом упоминании его наставника, рэпера P. Diddy. Об этом сообщает RadarOnline.

«Джастину действительно сложно справиться с ситуацией вокруг P. Diddy. Иногда кажется, что каждый час в СМИ появляется что-то новое, связанное с Шоном Комбсом (настоящее имя рэпера. — Прим. ред.), и это действительно подрывает его психическое здоровье», — рассказывает источник издания.

Тяжелая эмоциональная реакция друзей и близких Джастина Бибера на предстоящий суд над P. Diddy объясняется тем, что тот был своего рода учителем и наставником для молодого Бибера в его ранние годы карьеры. В период, когда он только начинал свой путь в музыкальной индустрии, P. Diddy оказал значительное влияние на его развитие и становление как артиста. По данным зарубежных СМИ, Бибер подвергался насилию с его стороны.

Небезызвестно, что артист P. Diddy оказался в центре громкого скандала, связанного с обвинениями в ряде серьезных преступлений. В их числе — многочисленные изнасилования, торговля людьми и угрозы убийством. Эти заявления вызвали огромный резонанс как в СМИ, так и среди его поклонников, став темой для горячих обсуждений и споров.

Несмотря на тяжесть обвинений, сам P. Diddy уверяет общественность в своей невиновности. Он активно выступает с заявлениями, парируя все упреки, и подчеркивает, что эти обвинения являются ложными и клеветническими. В связи с этим артист даже планирует подать иск в суд за клевету, утверждая, что его честное имя было подорвано недобросовестными обвинениями.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что P.Diddy госпитализировали из тюрьмы в одну из больниц Нью-Йорка.