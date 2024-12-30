«Исцеляю все»: Бибер оставил странное послание после скандала вокруг P. Diddy

Фото: www.globallookpress.com/justinbieber

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Многие считают артиста одной из главных жертв арестованного рэпера.

Певец Джастин Бибер, которого многие считают одной из главных жертв арестованного рэпера P. Diddy, оставил странное послание в социальной сети. Судя по всему, артист погрузился в религию.

«Каждый раз, когда я думал, что Бог не придет ко мне, он всегда появлялся. Я убежден, что он — идеальное терпеливое присутствие, которое направляет и ведет меня все дни моей жизни, обеспечивая, исцеляя, восстанавливая все, что враг пытался разрушить и украсть», — написал музыкант.

К слову, в 2009 году 15-летний артист провел 48 часов в компании P. Diddy — видео с их совместного отдыха опубликовано на YouTube. В другом ролике Бибер запечатлен, вероятно, в состоянии измененного сознания на одной из знаменитых вечеринок рэпера. Однако сам артист никаких комментариев по этому поводу никогда не давал.

Арест рэпера P. Diddy

В сентябре этого года рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Утверждается, что на его знаменитых «Белых вечеринках» для американских селебрити имели место не только разврат и наркотики, но и насилие в отношении несовершеннолетних детей. Всего таких обвинений — более ста. Рэпер пытался выйти из-под ареста под залог в 50 миллионов долларов, однако суд отказал ему в этом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как тюрьма изменила рэпера P. Diddy.