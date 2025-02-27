«Я так и делаю»: Прохор Шаляпин раскрыл рецепт счастливой жизни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ингредиентов в нем не так уж и много.

Певец Прохор Шаляпин рассказал в интервью Ирине Лилло, что рецепт счастливой жизни — это здоровый сон, регулярные путешествия и деньги.

«Поспать и „ленивый“ — это преимущества умных, благородных людей. Я вас умоляю! Вкусно поесть досыта…» — задумался артист.

При этом он отметил, что диету соблюдать очень важно, ведь от этого зависит здоровье и внешний вид. В качестве примера Прохор привел ситуацию, которая часто происходит с ним: певец съедает целую банку черной икры, а потом сильно жалеет об этом, ведь из-за соленых продуктов образуются отеки.

«Не обязательно спать десять часов. Главное — выспаться. Кто-то восемь часов, кто-то десять. Путешествия раз в три месяца, четыре раза в год хотя бы. Любить себя и стремиться к тому, чтобы у вас было личное пространство. Даже если у вас 20 детей и сто пятьдесят жен вокруг вас, чтобы вы могли закрыться в небольшом отдельном особнячке на ключик», — раскрыл артист рецепт счастливой жизни.

Прохор согласился с тем, что каждое утро хорошо было бы видеть, сколько «нулей накапало» на счет. Однако, по мнению певца, никто бы не отказался от лишних денег — этому даже «не надо учить».

«С детства в голову вбивают: „Дают — бери, бьют — беги“. Я так и делаю», — резюмировал Шаляпин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Шаляпин жестко осадил Брухунову после скандала с «палью».