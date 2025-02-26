Собянин утвердил приоритеты развития системы образования Москвы

Фото: mos.ru

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Мэр столицы также рассказал о проектировании пяти передовых школ будущего.

Президиум Правительства Москвы утвердил приоритеты развития системы образования в столице на 2025 год. Об этом рассказал глава города Сергей Собянин в Telegram-канале.

В первую очередь, было принято решение об увеличении нормативов подушевого финансирования общего образования. Затем будет усилена система математической и естественно-научной подготовки учеников.

«Сделаем больше бюджетных мест в колледжах для москвичей — выпускников девяти классов», — добавил мэр.

По словам Собянина, в Москве также начнется проектирование пяти передовых «школ будущего» — в Мещанском, Таганском, Басманном и Пресненском районах.

В заключение глава города отметил, что Москва является одним из мировых лидеров по качеству школьного образования. Принятые меры помогут укрепить эту позицию, а также обеспечить конкурентоспособность выпускников образовательных учреждений в условиях развития цифровых технологий и трансформации рынка труда.

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