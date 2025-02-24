Су-34 уничтожил скопление боевиков и техники ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как Су-34 уничтожил боевиков ВСУ в курском приграничье

Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин;Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России идет полным ходом.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по бронированной технике и личному составу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

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Удар был нанесен с помощью авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. Боевики ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.

От их действий погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 62850 боевиков, 376 танков, 467 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, и другое вооружение.

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.