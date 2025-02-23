У боевиков нет шансов: треск обороны ВСУ раздается по всему Курскому фронту

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Прятаться неонацистам практически негде.

Российские войска продолжают выдавливать противника с нашей земли. На этой неделе было освобождено Свердликово, село в 10 километрах от Суджи, у самой госграницы. Закрепляя успех наши передовые части вошли на территорию соседней Сумкской области Украины, взяв там первые опорные пункты. Прослеживается четкая логика — перерезать трассу, по которой противник снабжает группировку в Судже. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев работает в приграничье.

Треск обороны ВСУ раздается по всему Курскому фронту. Они потеряли свыше 60 тысяч боевиков. Больше половины оккупированной территории освобождена. Прятаться боевикам почти негде.

Средняя продолжительность жизни ВСУшника на этой передовой — не больше трех дней. Вот что остается от захватчиков, которые не пожелали сложить оружие.

В этом приграничном поселке боевики месяцами возводили укрепления, обустроив огневые точки в каждом доме. В подвалах до сих пор остались горы оружия. Но теперь ВСУ больше не могут себе позволить разбрасываться боеприпасами. Приходится экономить практически каждый патрон.

«Мы отрезаем их от снабжения, если мы отрежем, то их будет легче выдавить», — сказал военный с позывным «Касий».

Речь идет о селах Малая Локня и Погребки. Котел для ВСУ на этом участке фронта почти захлопнулся, осталось только узкое горлышко, через которое боевики пытаются прорваться. Но уже слишком поздно. Наша артиллерия хорошо пристрелялась.

Это гвардейцы 34-й мотострелковой бригады. Они помогли отрезать пути снабжения боевиков в районе трассы Суджа — Рыльск. Сейчас бойцы работают по Малой Локне.

Еще один выстрел, и, как говорится, не успело остыть орудие, уже несут следующий снаряд.

Каждый такой снаряд весит по 35 килограммов. Этот боец с позывным Ростов за несколько минут перетаскал почти полтонны.

«Почти десяточку перетаскали? Где-то так, да! Насколько тяжело? Привыкли уже, все хорошо, все нормально. За эту смену где-то за девяносто уже», — сказал боец с позывным «Ростов».

Наши войска наращивают огонь по всем направлениям, особенно вдоль границы. Постепенно продвигаясь вперед, блокируют всю группировку ВСУ.

Между селами Плехово и Свердликово всего 20 километров и каждый день метр за метром — это расстояние сокращается. Сомкнув тески, в огромном огненном мешке окажутся тысячи боевиков. Но перед этим важно отрезать всю группировку от снабжения, перекрыв трассу Суджа — Сумы.

Вероятней всего Киев рассчитывает на уличные бои и длительную оборону. Специально для этого в Суджу месяцами возили оружие и возводили мощные укрепления. Но если удастся маневр и боевики останутся без снабжения, шансов у них нет.