Сергей Собянин: ВДНХ станет еще интереснее для детей

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Там появится 25 уникальных площадок для ребят.

Любимое место отдыха москвичей и туристов — ВДНХ — станет еще интереснее для детей. О планах по созданию новых площадок для юных исследователей рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В ближайшие четыре года на территории выставки появятся 25 уникальных пространств для игр, развития и обучения. Их выполнят в стиле исторических павильонов ВДНХ и свяжут с действующими экспозициями», — написал мэр Москвы.

Так, возле музейного комплекса «Буран» и центра «Космонавтика и авиация» на площадке «Космос» появится модуль «Марсопорт». Ребята смогут там почувствовать себя покорителями Вселенной.

В зоне «Новое мышление» в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» установят винтовые горки и полосу препятствий. Здесь можно будет не только проверить ловкость и смелость, но и расширить кругозор благодаря научному контенту.

На площадке «Природа» рядом с эколого-просветительским центром «Цветоводство» детям предложат поиграть в канатной паутине или с помощью интерактивных лабораторных колб узнать что-то новое.

На первых пяти объектах работы начнутся уже в этом году.