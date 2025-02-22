Собянин: благодаря реновации современное жилье получат около 1 млн москвичей

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Москва сохраняет высокие темпы строительства недвижимости.

Москва сохраняет высокие темпы строительства недвижимости. С 2011 года в Москве построено 148,6 миллиона квадратных метров, включая 64,7 миллиона квадратных метров жилья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Один из важных элементов градостроительного развития — программа комплексного развития территорий. К концу 2024 года одобрены и перешли в стадию реализации 108 проектов — планируется построить 27,4 миллиона квадратных метров недвижимости», — написал он.

Общая площадь этих проектов — более 1,3 тысячи гектаров. В результате их реализации будет создано 333 тысячи рабочих мест.

«В 2025-м увеличим число реализуемых проектов до 150. Также ожидается завершение комплексного развития территории Октябрьское Поле», —отметил Сергей Собянин.

В 2024 году здесь ввели в эксплуатацию бизнес-центр «Технопарк “Октябрьское Поле”» и вторую очередь жилого комплекса с подземной автостоянкой.

По итогам прошлого года в городе введено в эксплуатацию 14,2 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 6,5 миллиона квадратных метров — это жилые площади.

Около миллиона москвичей переедут в современные квартиры в результате реализации программы реновации. В кварталах, построенных по этой программе, создается городская среда нового качественного уровня: сбалансированная, открытая, комфортная и привлекательная.

В программу реновации включено 5176 домов — это более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров.

«Уже введено 5,6 миллиона квадратных метров жилья, в том числе 1,34 миллиона квадратных метров — в 2024 году. Это позволит расселить свыше 1200 старых домов. В прошлом году переданы под заселение 82 дома, начато переселение свыше 49 тысяч человек», — рассказал мэр Москвы.

Сейчас программа выполнена на 20 процентов. В стадии проектирования и строительства находится еще около девяти миллионов квадратных метров жилой недвижимости.

Под заселение передано в 359 домов. Более 200 тысяч человек уже переехали в новое жилье или находятся в стадии переезда. В семи районах столицы — Раменках, Северном, Молжаниновском, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове и Ясеневе — действующая программа реновации уже полностью завершена.