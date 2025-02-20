Собянин назвал ключевые стройки Москвы на ближайшие два года

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Среди них — северный участок Троицкой линии метро, а также многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках.

Правительство Москвы подвело итоги работы столичного комплекса градостроительной политики и строительства в 2024 году и рассмотрело планы на ближайшую перспективу.

«В 2024 году основной задачей оставалось создание сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации. Градостроительный комплекс справился. За прошлый год ввели 14,2 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 6,5 миллиона квадратных метров — жилье. Также сохранили высокие темпы по возведению объектов транспортной и инженерной инфраструктуры», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

С 2011 года в 1,8 раза выросла протяженность линий метро, на 25 процентов увеличилась протяженность улично-дорожной сети. На 31 процент вырос фонд городской недвижимости — введено 148,6 миллиона квадратных метров, в том числе 64,7 миллиона квадратных метров жилья.

Сергей Собянин утвердил перечень ключевых объектов строительства на 2025–2026 годы. В их числе:

— северный участок Троицкой линии метро от станции «Новаторской» до «ЗИЛа»;

— многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках (улица Рубцовско-Дворцовая, дом 1/3);

— Центральный московский ипподром на Беговой улице (комплексная реконструкция);

— Национальный космический центр на территории Филевской поймы (Филевский бульвар, дом 2);

— новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 в Сколкове.