Собянин рассказал о реконструкции стадиона «Торпедо»

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Вместимость центральной арены увеличится до 15 тысяч мест. Все работы планируют завершить в 2026 году.

В Москве продолжается реконструкция стадиона «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова. Окончание работ намечено на осень 2026 года.

«Три года назад мы начали комплексную реконструкцию. В результате стадион имени Эдуарда Стрельцова превратится в современную арену, где можно проводить соревнования по футболу международного уровня, а также матчи по регби. Вместимость центральной арены увеличится до 15 тысяч мест. Рядом с ней предусмотрены три тренировочных поля с искусственным покрытием уровня FIFA Quality Pro», — рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Стадион «Торпедо» имени Э. А. Стрельцова построили в 1959 году как тренировочное поле для футбольной команды завода имени И. А. Лихачева — московского «Торпедо». До 1976-го на его территории была всего одна трибуна — она располагалась на склоне холма, который находится рядом с полем. После реконструкции, проведенной незадолго до московской Олимпиады, стадион стал вмещать уже 16 тысяч зрителей.

С 1978 по 1997 год это был домашний стадион «Торпедо». Имя футболиста Эдуарда Стрельцова ему присвоили 21 июля 1997 года. В этот день легендарному игроку команды «Торпедо» могло бы исполниться 60 лет.

В 1980 году на стадионе смонтировали систему электрического подогрева газона — она стала одной из первых в стране. Перед I Всемирными юношескими играми (1998), которые прошли в Москве, изрядно обветшавшее к тому времени спортивное сооружение частично отремонтировали, на трибунах появились пластиковые кресла. Вместимость стадиона уменьшилась до 13 450 человек. С 2003 года на нем проводил домашние матчи футбольный клуб «Москва».

Нынешняя реконструкция началась в 2022 году. После ее завершения «Торпедо» станет современной футбольной ареной, где будут проходить соревнования всероссийского и международного уровня — IV (высшей) категории по классификации УЕФА и I категории по классификации Российского футбольного союза. На стадионе также смогут проводить матчи по регби в соответствии с требованиями Федерации регби России.

Вместимость центральной арены увеличится на 1,6 тысячи мест. На игровом поле будет искусственный газон. Кроме того, появится одно полноразмерное и два малых тренировочных поля с искусственным покрытием. Их размеры — 105 на 68 метров и 60 на 40 метров соответственно.

Проект реконструкции также предусматривает создание инфраструктуры для музея футбольного клуба «Торпедо Москва», магазина клубной атрибутики, детской футбольной академии, заведений общепита и вспомогательных служб.

Сейчас стадион готов на 30 процентов. Специалисты закончили монолитные и уже начали кровельные и фасадные работы. Они также приступили к устройству наружных инженерных сетей и монтажу металлоконструкций.