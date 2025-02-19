Решение президента: Песков о назначении Путиным переговорщика по Украине

Фото, видео: Артем Попов/ТАСС; 5-tv.ru

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Первая сессия диалога РФ и Штатов состоялась в Эр-Рифяде 18 февраля.

Президент России Владимир Путин назначит представителя РФ для участия в переговорах по конфликту на Украине после того, как это сделают Соединенные Штаты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сначала американская сторона сообщит нам, кто будет главным переговорщиком по украинским делам с нами. <…> В зависимости от того, кто это будет, наш президент примет решение о нашем представителе, который будет его визави», — сказал он.

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде

Встреча российской и американской делегаций прошла в Эр-Рияде 18 февраля. Это была первая сессия переговоров. Россию на ней представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, США — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что встреча прошла достаточно неплохо. Две мировых державы договорились между собой учитывать интересы каждой из сторон.

Он отметил, что пока рано говорить о дате встречи между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, на следующей неделе они вряд ли состоятся.

Ушаков особо выделил то, что делегации России и США провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Отдельные команды переговорщиков двух мировых держав в свое время начнут контакты по украинскому кризису. Пока неизвестно, кого от России включат в список делегации, так как это решение лично будет принимать президент страны.

Известно также, что стороны договорились «навсегда решить» проблему работы дипмиссий и восстановить численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне.

Лавров, подводя итог встречи, отметил, что США и Россия, наконец, начали слышать друг друга. В свою очередь в американском Госдепе назвали прошедшие в Эр-Рияде переговоры «важным шагом вперед».

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине. Американский лидер выразил разочарование позицией киевского режима в вопросе конфликта с Россией.