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Зеленский, которого не пригласили в Саудовскую Аравию, приехал в Анкару и попытался что-нибудь выторговать у Эрдогана.

Переговоры в Эр-Рияде оказались настолько болезненными для всех, кто следит за ними со стороны, что мировые СМИ уже не стесняются в оценке ситуации. Украине отведена роль стороннего наблюдателя, в то время как европейские лидеры бессильно наблюдают, как будущая безопасность континента решается за их спинами.

Это мнение издания Bloomberg, которое так же отмечает, что именно такого расклада сил хотел Путин, и по сути эту точку зрения разделяет Трамп.

Именно поэтому после сегодняшней встречи все сторонние заявления относительно контактов Москвы и Вашингтона выглядят просто смешно.

Хотя вот Зеленский, который весь этот день провел в Турции, опять не удержался и в десятый раз повторил, что Россия и США не могут вести диалог без участия Киева. Хотя вроде уже как ведут, а Киев никто и никуда не приглашает.

Также за «детским столом» в переговорах по Украине осталась и Европа. Неожиданно жестоко высказался глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall, акции которого подорожали в 8,5 раз за время СВО.

Теперь Паппергер объясняет еврочиновникам, что если они не инвестируют в оборону, если не показывают свою силу, то с ними обращаются как с детьми и сажают за отдельный стол, пока родители обедают.

В таком свете даже заявление Великобритании о намерении отправить своих миротворцев на Украину выглядит как блеф. Ведь сейчас численность британской армии впервые со времен Наполеона упала ниже 300 тысяч человек.