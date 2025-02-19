Собянин рассказал, каким будет пространство под Малым Каменным мостом

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

На острове Балчуг появится новый пешеходный маршрут.

Утвержден проект создания пешеходного пространства под Малым Каменным мостом, площадь которого составит 2,23 гектара. Его формирование станет очередным этапом развития пешеходных связей на острове Балчуг. Работы будут финансироваться в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.

«Соединим участки Болотной набережной, которые сейчас разделены улицей Серафимовича, обустроим четыре схода на набережную с лестницами и пандусами для передвижения маломобильных граждан. От Болотной площади до кинотеатра „Ударник“ и ГЭС-2 можно будет дойти почти в два раза быстрее. В результате будет завершен единый пешеходный маршрут, связывающий Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг», — написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Новое искусственное сооружение длиной около 170 метров и шириной не менее 5,4 метра построят в русле Водоотводного канала. Пропускная способность пешеходного пространства составит до 1,5 тысячи человек в час.