Собянин рассказал, как продление улицы Ивана Франко изменит движение в ЗАО

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Теперь жители близлежащих районов смогут перемещаться по городу быстрее и комфортнее.

В Москве открылся участок улицы Ивана Франко, расположенный между улицами Житомирской и Герасима Курина. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«Продление дороги позволило перераспределить транспортные потоки между улицами Кастанаевской, Житомирской и Рублевским шоссе, а также создать прямую связь между Рублевским шоссе, проспектом Багратиона и Кутузовским проспектом. Протяженность открываемого участка — 1,9 километра», — написал Собянин.

Выполнены строительство и реконструкция участка Рублевского шоссе в районе примыкания к улице Ивана Франко, а также съезда с Рублевского шоссе на улицу Ивана Франко.

«В рамках всего проекта реконструкции улицы Ивана Франко и Старорублевского путепровода построили и реконструировали четыре километра дорог, включая три путепровода и эстакаду. Проложили 30 километров инженерных коммуникаций, установили шумозащитные экраны и озеленили территорию», — добавил Мэр Москвы.

Жители районов Фили-Давыдково, Филевский Парк и Очаково-Матвеевское смогут перемещаться по городу быстрее и комфортнее.