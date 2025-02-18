Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Столица делает ставку на развитие инновационных производств.

В 2024 году объем промышленного производства в Москве вырос на 17,8%. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

"Быстрорастущий промышленный сектор Москвы — важнейший фактор обеспечения технологического лидерства страны", - отметил он.

В минувшем году московские производители продолжили наращивать выпуск продукции. В 2024-м индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей вырос на 17,8 % по сравнению с 2023 г. А за последние пять лет он увеличился в 2,3 раза.

Москва делает ставку на развитие инновационных производств — каждое третье предприятие относится к высокотехнологичным.

В числе лидеров роста — производители компьютеров, оптики и электроники, которые в 2024 году увеличили выпуск продукции более чем в 2,1 раза по сравнению с результатами 2023-го. При этом за пять лет отрасль показала рост более чем в 5,4 раза.

Кроме того, в минувшем году более чем в пять раз увеличилось производство ноутбуков, более чем в два раза — выпуск полупроводниковых приборов и их частей, более чем в 1,8 раза — электронных вычислительных машин, почти в два раза — звуковых и видеоплат, а печатных плат — на 10,2%.