Мешали спать: нетрезвый москвич выстрелил из ракетницы в собачников
В Москве мужчина выстрелил из ракетницы в шумных соседей
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Момент запуска попал на видео.
Выстреливший из окна своей квартиры житель Москвы находился в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующее заявление сделала прокуратура региона на своей странице в Telegram-канале.
Накануне вечером мужчина, по последним сведениям, выпивал, после чего решил отправиться отдыхать, но заснуть не получилось — мешал громкий лай на улице.
«Завязался словесный конфликт. Злоумышленник сначала начал светить в животных лазерной указкой, а потом взял сигнальный пистолет и выстрелил из окна в сторону людей», — поделились подробностями инцидента сотрудники прокуратуры.
Оружие нарушитель общественного порядка приобрел больше десяти лет назад, когда увлекался туризмом. Такое пусковое устройство предназначено для стрельбы сигнальными патронами.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о совершения хулиганских действий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане трое напали на полицейского.