Собянин рассказал, как стать участником московских студенческих отрядов

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Список профессий, на которые предлагают обучиться участникам, расширился.

Сегодня, 17 февраля, в стране отмечают День российских студенческих отрядов, напомнил Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Московское региональное отделение РСО — это больше трех тысяч активных и целеустремленных студентов и школьников, которые работают на мероприятиях по всей стране и за ее пределами, становятся победителями и призерами профессиональных конкурсов.

«С 2022 года число участников движения выросло на 33 процента: функционирует свыше 150 отрядов, к которым присоединились молодые москвичи из 80 городских образовательных организаций», — написал мэр Москвы.

Кроме того, расширился список профессий, на которые могут обучиться участники студенческих отрядов Москвы. Будущим специалистам предлагают попробовать себя в роли вожатых, проводников, санитаров, медсестер, археологов, реставраторов, зоотехников, ветеринаров. Они также могут познакомиться поближе с профессиями в сфере строительства.

«География работодателей простирается от Москвы до Камчатки и Севастополя, а также охватывает другие страны, например Турцию, Белоруссию и Китай», — подчеркнул Сергей Собянин.

Стать участником отрядов может каждый студент или школьник столицы в возрасте от 14 лет.