Собянин рассказал о предпрофессиональной подготовке в московских школах

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Ребята активно участвуют в олимпиадах, создают проекты и проводят исследования на базе вузовских лабораторий.

В уникальном московском проекте «Образовательные вертикали» участвуют более 87 тысяч учеников 465 школ. Об этом столичный мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Это первый этап предпрофессиональной подготовки для учеников 7–9-х классов. По сути, начало карьерного пути», — рассказал он.

В проекте три образовательные вертикали — математическая, естественно-научная и информационно-технологическая (ИТ).

Самая популярная — математическая. Углубленным изучением этой науки занимаются свыше 51 тысячи школьников. Они ходят на кружки, факультативы, лекции. Партнерами проекта являются девять вузов.

«В классах ИТ-вертикали школьники погружаются в физику и информатику, осваивают спецкурс по программированию. Благодаря этому наши ребята с ранних лет знакомы с миром цифровых технологий. На сегодня Москва — российский лидер в области ИТ-образования», — написал Сергей Собянин.

В классах естественно-научной вертикали ребята серьезно изучают химию, биологию и физику. Активно участвуют в олимпиадах, создают проекты и проводят исследования на базе вузовских лабораторий.

К старшей школе дети уже понимают, кем хотят стать, и могут осознанно выбрать, где учиться дальше — в профильном, предпрофессиональном классе или колледже.