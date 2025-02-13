Куклачев рассказал о своем отношении к цирку на проспекте Вернадского в Москве
Фото: © РИА Новости/Человек и общество
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По его словам, необходимо создавать более комфортные условия зрителям, артистам и животным.
Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев считает, что развитие Большого Московского цирка на проспекте Вернадского необходимо потому, что Москва — это современный город. Об этом он рассказал в интервью «Вечерней Москве».
«Наш цирк будет, как и прежде, самым лучшим цирком в мире!» — сказал дрессировщик.
По словам Куклачева, столице нужен современный цирк, где будут использованы самые последние достижения в области светового, звукового и технического оснащения мировых шоу-программ.
Он считает, что артистам необходимо создавать более комфортные условия. Прежде всего, качественное питание, места для отдыха и тренировок.
Кроме того, в цирке должны быть созданы все удобства как для зрителей, так и для самих животных.
Ранее 5-tv.ru писал, что осознал Юрий Куклачев после клинической смерти. Весной прошлого года народный артист РСФСР пережил две остановки сердца. В разговоре с ведущей Анастасией Балашовой он признался, что во время операции держался за жизнь до последнего.