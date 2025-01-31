Сохраняя традиции: каким будет цирк на проспекте Вернадского в Москве

Собянин рассказал, каким будет цирк на проспекте Вернадского

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

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Здание ждет реконструкция.

Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского ждет реконструкция. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Уже определена концепция реконструкции здания цирка. В обновленном комплексе увеличится количество зрительных мест с трех тысяч до пяти. Кроме того, будет создано уникальное общественное пространство с зонами для семейного отдыха и проведения выставок.

«Комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса. Между собой их соединят переходом. Общая площадь превысит 80 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении мэра столицы.

Новый комплекс Московского цирка органично впишется в окружающее пространство. Авторы проекта учли не только особенности этого вида искусства, но и ландшафт, и застройку поблизости.

Проект реконструкции выбирали на основе конкурса, который стартовал в сентябре прошлого года.

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