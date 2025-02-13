Вам срочно нужна помощь: пять симптомов надвигающегося нервного срыва

Фото: 5-tv.ru

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Стресс выматывает не только эмоционально, порой он проявляется физическим недомоганием.

Нередко люди не замечают, что оказываются на грани острого психического состояния. Сниженный эмоциональный фон они списывают на профессиональное выгорание, а головные боли на недостаток витаминов. Однако в такие моменты недостаточно просто взять выходной и поесть фруктов. Возможно, человеку требуется срочная помощь специалиста. Причинный психолог Юлия Синютина рассказала журналистам Life.ru о предвестниках нервного срыва и способах предотвратить его последствия.

Хроническая усталость и бессонница

О наступающем нервном истощении может говорить хроническая усталость, которую невозможно исцелить из-за бессонницы. Стресс заставляет организм работать на пределе возможностей, мозг не расслабляется, и если это стало нормой, пора бить тревогу. Поводом обратиться к психиатру или психологу станут также головная боль, слабость и тяжесть в теле, отсутствие сил и мотивации и сонливость.

Поначалу слабость проявляется периодически и со временем становится перманентной. Чтобы наладить режим сна, нужно отключать гаджеты за час до отдыха, пить кофе только до 15:00, избегать тревожных новостей и фильмов ужасов, находить эффективные ритуалы расслабления.

Эмоциональные всплески

Нестабильность настроения и неспособность его контролировать — еще один повод для беспокойства. Если вы закипаете из-за мелочей, испытываете страх и раздражение, ничто вас не радует, а смех через минуту может смениться слезами, задумайтесь. Возможно, вы не видите первопричины. Расскажите близким о своем состоянии и попросите помощи. Порой признание проблемы и откровенный разговор — это половина успеха.

Отсутствие интереса к жизни и страхи

Занятия, всегда приносившие удовлетворение, больше не радуют, любимые блюда кажутся пресными, а хобби заброшено — все это сигналы эмоционального выгорания. В таком настроении человеку может казаться бессмысленной сама жизнь, он постоянно скучает и не стремится к развитию. Еще хуже — его все чаще сковывает страх. Появляется мания преследования, ощущение, что беды и мелкие неурядицы никогда не закончатся, кредит выплатить не получится, достойный супруг не найдется и так далее.

Тревога со временем приводит к полной беспомощности. Скованное страхом сознание порождает неспособность принимать решения. Замкнутый круг, из которого крайне трудно выбраться самостоятельно. Поддержка близких и психолога необходима.

«Попробуйте найти новый источник удовольствия. Осваивайте новые хобби, пробуйте менять обстановку, путешествуйте. Важно переключать внимание, чтобы дать мозгу возможность отдохнуть. Иногда помогает завести дневник благодарности или начать практиковать осознанность», — советует Синютина.

Беспричинное физическое недомогание

Вы здоровы, анализы в норме, но то и дело возникают неприятные симптомы — скачки давления, тахикардия, головная боль, боль или скованность в мышцах и суставах, частые простуды. Иногда именно так тело реагирует на стресс, и дело не в скрытой болезни. Проверить здоровье будет не лишним, также стоит обратить внимание на образ жизни. Соблюдайте водный баланс, запишитесь на массаж, питайтесь правильно и умеренно. Возможно, ваш терапевт назначит комплекс витаминов и препаратов для поддержки нервной системы.

Стремление к уединению

Ментально истощенным людям не хочется в шумную компанию. Все, что ему нужно, это покой и тишина. Он замыкается, проводит время в одиночестве, быстро устает от разговора и вообще избегает общения. Не хочется даже поделиться своим несчастьем. Поначалу придется заставлять себя разговаривать, хотя бы по недолго и по телефону. И если ничто не поможет, стоит подключить к работе специалиста. Помните, что тело предупреждает о надвигающемся кризисе, и если к нему прислушиваться, есть шанс снова обрести свободу.

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